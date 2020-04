Rythmes amoureux : un entretien pour la recherche en poésie contemporaine, 2020.

Entretien de Anne Gourio et Raphaelle Hérout, universitaires et chercheuses en littérature française des XXe et XXIe siècles à l’Université de Caen-Normandie, avec Serge Martin, professeur émérite (Université Sorbonne nouvelle Paris 3) autour de son essai Rythmes amoureux, Corps, langage, poème paru aux éditions Otrante en janvier 2020.

Cet entretien a eu lieu le 6 mars 2020 en soirée à la nouvelle librairie Guillaume à Caen. Il est ici donné dans une version remaniée (en période de confinement). Il s’agit ici d’une réécriture d’un entretien qui fut forcément plus « dialogique » et surtout dans l’interaction avec les personnes présentes ; aussi certaines questions ont-elles été regroupées pour rassembler les réponses et resserrer l’entretien.



Cet entretien est ici proposé au format PDF à ouvrir d'un simple clic sur ce lien.