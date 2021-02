Romain Benini

Filles du peuple ? Pour une stylistique de la chanson au XIXe siècle

La chanson est au cœur de la pensée littéraire du xixe siècle : de Chateaubriand à Verlaine en passant par Lamartine, Stendhal, Hugo, Musset, Michelet, Flaubert et Rimbaud, toute la littérature en parle. Populaire, politique, proche et inatteignable, celle qui a tant fasciné reste pourtant trop mal connue et rarement étudiée, considérée souvent et par beaucoup comme un genre mineur.

Expression privilégiée de l'affectivité la plus intime mais aussi d’enjeux plus collectifs, la chanson dite « populaire » au xixe siècle est au centre de cette étude très documentée dont le corpus est essentiellement composé de chansons à thématiques sociales ou politiques, en prise avec l’actualité.

Au-delà du prolifique Béranger – célèbre chansonnier français qui connut un large succès dans la première partie du XIXe siècle et dont beaucoup aujourd’hui ne connaissent que le nom – qui l’écrit, qui la chante, quels sont ses enjeux, quelles sont ses formes, quels sont ses thèmes ? Ce livre a une triple ambition : offrir la première approche textuelle minutieuse de la chanson française du xixe siècle, montrer comment se construit et s’affirme, au cours de la première moitié du siècle, l’idée même de chanson populaire devenue si commune de nos jours, et exploiter un corpus méconnu d’une rare richesse.

Première partie. De la chanson aux chansons dites « populaires » pendant la IIe République : constitution d'un objet

Chapitre 1. Approche historique de la chanson populaire au début du xixe siècle

Chapitre 2. Établissement d'un corpus

Chapitre 3. Approche lexicale et discursive : représentations du peuple

Deuxième partie. Chanson et auctorialité

Chapitre 4. Chanson, auteur, œuvre

Chapitre 5. Les réseaux de signification dans l'œuvre intégrante

Chapitre 6. Auteur et individualisation

Chapitre 7. Figures de l'auteur

Troisième partie. Des formes en partage

Chapitre 8. Intertextualité et chanson

Chapitre 9. Versification et métrique

Conclusion

Bibliographie générale

Liste des chansons du corpus d'étude

Index