Robert Namia

L'Homme peint ou la vie commence à Guellala,

présentation de Christian Phéline

El Kalima éditions (Alger), collection "Djib, série "Petits inédits maghrébins"", 2020.

EAN13 : 9789931441526 — 122 p. —13 €

Disponible en France à partir du 18 décembre auprès d'ASPAME, 250 rue P. Valéry - 34400 Lunel.

Au temps de ce que personne n'a encore osé nommer "la guerre d'Algérie". Dans le djebel kabyle, une longue marche réunit un "Para" et un "Fellagha", sans doute capturé lors d’une opération. L'un tient l'autre sous le contrôle de sa mitraillette, laissant craindre quelque hâtive et meurtrière "corvée de bois". Mais, dans la plus inattendue des fraternisations, le cheminement des deux adversaires les conduira à retrouver, par-delà toutes les violences, la splendeur et la paix de l’existence la plus ancienne...

Écrit en vue d’un film resté inédit, L’Homme peint ou La Vie commence à Guellala revêt la forme d’une "continuité dialoguée", selon l'expression de l'auteur – même si en l’espèce les protagonistes restent quasi mutiques.