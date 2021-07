Revue musicale OICRM, vol. 8, n° 1:

« La recherche en musique. Ouverture et diversité », 2021.

« Ce numéro a pour objectif de mettre en scène la diversité des objets de recherche et des approches scientifiques favorisée par l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM). Il est évident que ce numéro ne peut à lui seul représenter l’ensemble de cette diversité. Cependant, il témoigne de manière éloquente de l’ouverture de la recherche en musique qui se manifeste depuis plusieurs années à l’OICRM. Il est aussi évident que cette diversité n’est pas le seul fait de l’OICRM et la recherche en musique en général se distingue aujourd’hui par cette diversité, mais il me semble important de souligner que les chercheur·euse·s de l’OICRM ont une part active au Québec et au-delà des frontières de la province dans cette expansion de l’univers de la recherche en musique. »

ARTICLES

« Todos juntos, nadie pierde ». Enregistrement audionumérique, processus d’internationalisation et de mise en marché des musiques afrocolombiennes au début du XXIe siècle : le rôle des labels discographiques indépendants dans la ville de Bogota

Ons Barnat

Performance Preparation, Anxiety, and the Teacher. Experiences of Adolescent Pianists

Charlene Ryan, Hélène Boucher et Gina Ryan

Réinventer la forme. Le rondo dans l’œuvre pour piano solo de Mozart

Sylveline Bourion

Induire une écoute audiotechnique au moyen de la stéréophonie monumentale. Musique pour les premiers spectacles son et lumière

Jonathan Goldman

La marque du musicien. Une proposition de canevas d’analyse

Danilo C. Dantas

CONTRIBUTIONS LIBRES

Autonomie de l’élève musicien. Analyse compréhensive des représentations et des stratégies des professeurs, entre prescription et construction du savoir

Sarah Chardonnens Lehmann

NOTES DE TERRAIN

À propos de Echo de Jean-Pascal Chaigne, œuvre créée dans le cadre du projet de recherche « Perspectives actuelles de la musique polychorale »

Jean-Pascal Chaigne

« La musique et le sport ». Une enquête du Guide du concert (« Le discours esthétique dans la presse musicale française, 1900-1940. Une anthologie » / « Mots clés », 4)

Federico Lazzaro

COMPTES RENDUS

Gamelan Girls. Gender, Childhood, and Politics in Balinese Music Ensembles, de Sonja Lynn Downing

Laurent Bellemare

Compte rendu des Rencontres nationales sur les recherches en musique, 15-16 octobre 2020, Paris

Achille Davy-Rigaux

Théâtre musical (xxe et xxie siècles). Formes et représentations politiques, dirigé par Muriel Plana, Nathalie Vincent-Arnaud, Ludovic Florin et Frédéric Sounac

Katia-Sofia Hakim

The Beatles 1969. De l’autre côté de la rue…, de Philippe Gonin

Sophie Renaudin