RELIEF vol. 15, n°1, 2021: (Re)traduire les classiques français,

Maaike Koffeman et Marc Smeets dir.,

Ce numéro de Relief est consacré à la (re)traduction des classiques de la littérature française. Possédant une valeur culturelle et symbolique importante, le texte classique semble constituer une source éditoriale et com­merciale sûre. De ce fait, il donne souvent lieu à de multiples rééditions et retraductions, qui se présentent – bon gré mal gré – comme étant « meilleures » que leurs prédécesseurs. Mais considérer la retraduction comme une réponse au vieillissement textuel serait une perspective beaucoup trop simpliste. Ce dossier thématique ras­semble des études de cas qui mettent en lumière la diversité des motifs potentiels de retraduction.

Table des matières :

Articles

Maaike Koffeman et Marc Smeets,

« Touche pas à mes souvenirs » : pourquoi retraduire les classiques ?

Kris Peeters,

Retraduction, réaccentuation, redialogisation : stratégies éditoriales et stratégies de traduction dans les traductions néerlandaises des Liaisons dangereuses

Jade Bogaart, David J.E. Bremmers, Haidee Kotze, Rozanne Versendaal,

Traduire et retraduire Sans famille, ou comment faire aimer Hector Malot aux Pays-Bas

Paul J. Smith,

Traduire Rabelais et Montaigne aux Pays-Bas

Pauline Martos,

(Re)traductions et idéologies : le cas de « La Femme Adultère » et de « La Pierre qui pousse » d’Albert Camus

Beatriz Onandia Ruiz,

Traduire en espagnol les textes pédagogiques des femmes de Lumières : défi ou viabilité ?

Letizia Carbutto,

Les classiques français (re)traduits dans la « Biblioteca Romantica » (1930-1942) et le cas emblématique de Madame Bovary

Solange Arber et Victor Collard,

Le traducteur comme médiateur-créateur : sociologie d’une profession polymorphe à partir du cas d’Elmar Tophoven

Mannaig Thomas et Philippe Lagadec,

(Re)traduire des classiques français en breton

Entretiens

Olivier Sécardin,

« Le traducteur est un chercheur d’un genre particulier ». Entretien avec Philippe Noble

Mingus Niesten et Marc Smeets,

« Il faut traduire le style, pas les mots ». Entretien avec Martin de Haan

Annelies Schulte Nordholt,

« Les traductions d’œuvres de style complexe sont de plus en plus du domaine des éditeurs indépendants ». Entretien avec Kiki Coumans

Manet van Montfrans,

Éditions Verdier : un lieu, un projet, un trajet collectif. Entretien avec Colette Olive

Soumission libre

Odile Hamot,

Le Conte et le masque ou les équivoques de l’autobiographie dans Le Cœur à rire et à pleurer de Maryse Condé

Comptes rendus

Amirpasha Tavakkoli,

Jacques Rancière, Les mots et les torts. Dialogue avec Javier Bassas

Lucile Dartois,

Béatrice Fleury et Jacques Walter, Violences et radicalités militantes dans l’espace public. En France, des années 1980 à nos jours

