Pourquoi la mythologie gréco-latine est-elle omniprésente dans la culture artistique et lettrée de la Renaissance ? Pour apporter un nouvel éclairage sur cette question, Rachel Darmon étudie, dans le cadre de la tradition mythographique, une catégorie de livres imprimés au XVIe siècle qui traitent spécifiquement des dieux des Anciens par le biais de leurs « noms » et de leurs « images ».

Ces ouvrages constituent une forme de savoir symbolique, qui connut un très grand succès dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles. Leur étude permet de retrouver un ancien mode de construction de la connaissance mêlant texte et image, poésie et histoire naturelle, savoir et fiction. Elle attire l’attention sur la fonction heuristique que les lettrés de la première modernité attribuaient à l’antique mythologie.

L’écriture mythographique propose au lecteur une dynamique associative transmettant un art d’agencer la pensée et d’exprimer l’observation, et fournit matière à réflexion tant sur l’ordre du cosmos que sur les rapports des hommes entre eux et sur l’utilité du culte des dieux.

Sommaire

INTRODUCTION

Mythe, mythologie, mythographie : questions de définitions

Mythe et transmission écrite : une forme de savoir symbolique

Corpus

État de la recherche

Méthode

PREMIÈRE PARTIE

LA TRADITION MYTHOGRAPHIQUE

Chapitre premier. LES COMMENTAIRES ALLÉGORIQUES

Les commentaires à Virgile

Les commentaires à Ovide

Les commentaires à Homère

Chapitre II. TRANSMETTRE LA MYTHOLOGIE PAR FORMES ET FIGURES

Un discours autonome

Une écriture non narrative : Antiquité tardive et Moyen Âge

Le XIVe siècle et les traités sur les dieux

Chapitre III. LA PREMIÈRE RENAISSANCE : JEUX ET REJEUX

Une interruption problématique

L'approche lexicale

Le De cognominibus de Montefalco (1525) : du dictionnaire d'épithètes au discours sur les dieux

Chapitre IV. LA « THÉOLOGIE MYTHOLOGIQUE » : UNE PRATIQUE

D'ÉCRITURE QUI SE DÉPLOIE DANS L'EUROPE DU XVIe SIÈCLE

Pictorius et la notion de « théologie mythologique » (1532)

Haurech (1541) : le début d'une réflexion récurrente sur la pluralité des opinions religieuses

Giraldi (1548) : pour une « histoire » non généalogique

Herold (1554) : la première mythographie moderne illustrée

Cartari (1556) : des « images » sans image

La seconde mythographie de Pictorius (1558) : réécriture et réflexion métatextuelle

Conti (1567) : la mythologie entre fable et théologie

DEUXIÈME PARTIE LA MYTHOGRAPHIE, UNE FORME DE SAVOIR TOTAL Chapitre V. LES « PETITS DÉTAILS VRAIS » DE LA MYTHOGRAPHIE

Apparition du terme mythographe dans les Histoires de Polybe

Aristote ou la poésie comme forme de savoir

Construire le savoir par accumulation

Mythologie et paradoxographie dans la tradition post-aristotélicienne

Chapitre VI. LA MYTHOGRAPHIE COMME HISTOIRE NATURELLE

Figure de Théophraste en mythographe du XVIe siècle

L'Histoire naturelle de Pline, source et méthode de la mythographie

Savoirs mêlés

Chapitre VII. MYTHOGRAPHIE ET POLYMATHIE

Strabon et le partage des disciplines

« Tout ce que le monde contient »

Prisca theologia

Une philosophie universelle

Chapitre VIII. ÉTUDE DE RÉCEPTION : UN SAVOIR ADAPTABLE À TOUS LES CONTEXTES

Variété des combinaisons dans les recueils factices

Différents types de lecteurs

Dans la bibliothèque d'Ulisse Aldrovandi

TROISIÈME PARTIE

RHÉTORIQUE DE L'ABONDANCE ET DISPOSITIF SYMBOLIQUE

Chapitre IX. L'ABONDANCE, UNE QUALITÉ À LA FOIS RHÉTORIQUE ET ENCYCLOPÉDIQUE

L'énumération des noms et épithètes

Penser par les mots : humanisme et réorganisation des savoirs

Après Érasme : les noms des dieux générateurs d'une double abondance

Chapitre X. ORDRE ET VARIATION

La recherche d'une méthode

Par où commencer ?

La disposition des chapitres

La variatio comme principe de liaison

Savoir s'arrêter, copia et breuitas

Chapitre XI. TEXTE ET IMAGE : UN DOUBLE SYSTÈME DE SIGNES À DÉPLOYER

L'image comme composition textuelle

« Ouvrir » les mots pour déployer l'image : enargeia et copia

Image, énigme, symbole

QUATRIÈME PARTIE DES MOTS AUX OBJETS : LA MYTHOGRAPHIE COMME CABINET DE CURIOSITÉ

Chapitre XII. L'INSERTION DES IMAGES DANS LE TEXTE IMPRIMÉ

Iconographie de traductions multiples : les sources des bois gravés de la Heydenweldt

Symbolique d'une redisposition : le remploi des bois gravés de la Heydenweldt dans les Apotheseos deorum libri

Cartari révisé par Pignoria : une correction rétrospective du texte par les images

Chapitre XIII. LIEUX DE SAVOIR RÉELS ET VIRTUELS

Une réserve d'antiquités

Mythographie, Wunderkammer et musée d'Alexandrie

Des musées de mots

Chapitre XIV. TEMPORALITÉ DES OBJETS STOCKÉS

Lieux, mémoire, collection

Un « magasin de dieux » ?

Mythographie et émergence de l'antiquarisme moderne

CINQUIÈME PARTIE

LE TEMPS DES MYTHES : ORIGINE PERDUE ET ACHRONIE

Chapitre XV. COLLECTER DES FRAGMENTS DISPERSÉS

Boccace : un corps à reconstituer

Haurech et les ambiguïtés de la sécularisation

Les Apotheseos deorum libri de Pictorius, une écriture de l'« après »

Chapitre XVI. OEUVRE OUVERTE ET AUCTORIALITÉ

Une phénoménologie de la réception des mythes

Un auteur peut en cacher un autre

Une écriture polyphonique

Chapitre XVII. RÉGIMES DE RECONFIGURATION

Ornement, patrimoine et libre circulation

La mémoire comme dynamique créatrice

SIXIÈME PARTIE

MYTHOGRAPHIE ET TRANSMISSION : COMMUNAUTÉ OU ALTÉRITÉ ?

Chapitre XVIII. LE CHOIX DE LA LANGUE

Le latin, une langue composite

Du gréco-latin au vernaculaire et retour

Un rêve d'universalité

CHAPITRE XIX. PÉDAGOGIE ET CULTE DU SECRET

Partager le plaisir des mots choisis

Révéler et cacher

CHAPITRE XX. INTERPRÉTER L'ALTÉRITÉ

L'altérité maîtrisée, ou la confirmation de l'identité

Émergence de la différence

Une interprétation centrifuge

Chapitre XXI. MYTHOGRAPHIE ET THÉOLOGIE POLITIQUE

Apothéose : les fables au service du législateur

Un miroir tendu aux princes en temps de guerres de religion

Dieux utiles : la construction d'un nouveau regard ?

CONCLUSION

LISTE COMMENTÉE DES EXEMPLAIRES CONSULTÉS DES MYTHOGRAPHIES DU XVIe SIÈCLE

BIBLIOGRAPHIE

INDEX DES NOMS DE DIVINITÉS ET PERSONNAGES MYTHOLOGIQUES

INDEX DES NOMS DE PERSONNES

TABLE DES ILLUSTRATIONS