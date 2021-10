Édito publiée le 24 septembre 2021

À l'initiative d'Anna Saignes et de Laurent Demanze, la revue Recherches & travaux consacre une livraison à la politique du reportage, sous le titre "Raconter, décrire, intervenir". Participant du renouvellement des études sur les formes et les supports journalistiques, le numéro ne cherche pas à élaborer une histoire du reportage littéraire depuis le New journalism américain, mais interroge les circulations entre les aires françaises et polonaises, pour promouvoir une histoire polycentrique du reportage.

(Illustr.: édition italienne du Shah de Ryszard KapuÅciÅski, Flammarion, 1980 pour la trad. fr.).