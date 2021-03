Chroniques de la foi et du doute

Philippe GASPARINI

Presses Universitaires de Lyon, 2021

*

EAN13 : 9782729712341

23.00 €

392 p.

*

L’autobiographie religieuse a été pratiquée partout et dans toutes les confessions. Mais c’est en Occident qu’elle a pris un essor fulgurant à partir de 1600. Églises, sectes, congrégations ont massivement publié des récits de conversion ou de persécution, des témoignages d’ascèse, d’extase, d’apparitions... Si le genre n’a cessé de décliner depuis le XVIIIe siècle, son ambition réflexive s’est diffusée dans le roman, la poésie et les écritures du moi.

Adoptant une démarche géographique résolument originale, Philippe Gasparini se penche dans cet ouvrage sur une zone méconnue de l’espace autobiographique et passe en revue plus de deux cents auteurs, des plus célèbres (John Bunyan, Hakuin, Jean-Jacques Rousseau, Thérèse de Lisieux) aux plus oubliés. À travers ce tour d’horizon, des itinéraires et des tempéraments se dessinent. Des hommes s’interrogent, des femmes s’affirment. Et un nouveau champ des écritures du moi, jusqu’ici négligé par les universitaires, prend forme.

Philippe Gasparini est l’un des grands spécialistes français de l’écriture autobiographique. Outre de nombreux articles, il a publié trois essais aux Éditions du Seuil : Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction (2004), Autofiction : une aventure du langage (2008) et La Tentation autobiographique de l’Antiquité à la Renaissance (2013). Il est aussi l’auteur de Poétiques du je (2016), paru dans la collection « Autofictions, etc. » aux Presses universitaires de Lyon.

Voir le site de l'éditeur...