Pero Tafur, aventurier et agent diplomatique, nous emmène de manière alerte dans un voyage à travers l’Europe et le Proche-Orient dans les années 1430.

Pero Tafur (v. 1405/9-v. 1480/90) est un noble andalou au service du maître de l’ordre de Calatrava. Agent commercial et diplomatique dans les années 1430, il effectue, notamment pour le pape Eugène IV, des voyages à travers l’Europe et jusqu’au Proche-Orient, dont il a laissé un récit très vivant, dans le portrait des personnes rencontrées et la description des lieux visités. Aventurier ouvert à toutes les curiosités et les rencontres, il veut faire partager au lecteur ses découvertes, mais surtout se mettre en valeur comme le noble héros de péripéties souvent glorieuses.

Nous présentons ici la première traduction française intégrale, où l’auteur est replacé dans son contexte historique, littéraire et linguistique.