Percées -Explorations en arts vivants, numéro 1-2:

"Corps scéniques, textes, textualités",

Société québécoise d'études théâtrales, 2020.

ISSN : 2563660X.

Premier numéro de la revue Percées – Explorations en arts vivants et de sa plateforme multimodale L’Extension R&C.

Percées – Explorations en arts vivants est une revue savante francophone dédiée aux arts vivants. Les champs du théâtre, de la danse, du cirque, de la performance et des pratiques artistiques interdisciplinaires y sont réfléchis sous différents éclairages théoriques.

Revue électronique en libre accès, Percées favorise, à même son support et le format des contributions, la rencontre des composantes textuelles et des matériaux iconographiques, audiovisuels ou hypermédiatiques propres aux arts vivants.

La revue est publiée par la Société québécoise d’études théâtrales (SQET) et est affiliée à Figura – Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire (Université du Québec à Montréal).

Elle est codirigée par Catherine Cyr, professeure à l’Université du Québec à Montréal, et Jean-Paul Quéinnec, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Sommaire

Le dossier « Corps scéniques, textes, textualités » est conduit par Catherine Cyr (UQAM) et Louis Patrick Leroux (Université Concordia). Ce dossier clôt un cycle de cinq années d’activités menées au sein du groupe de recherches interuniversitaire Bodytext/Textualités du corps. Les articles, distribués selon deux volets, soit « Dispositifs et Réception » et « Démarches » s’attachent à interroger les relations entre corps, texte et création dans le champ des arts vivants. Chacune des contributions montre qu’il est question d’agencements entre un corps résolument considéré comme un réseau et un texte appréhendé comme une matérialité vivante. Intermédiales et fluides, revendiquant la mise en hétérogénéité théorique et disciplinaire, ces réflexions affichent le potentiel de transformation des arts vivants, que l’on pourrait nommer à la manière de Jane Bennett, décrivant l’agentivité de la matière, « un essaim de vitalités ».

Pour découvrir la revue : https://percees.uqam.ca

Contact : revuepercees@gmail.com

*

L'Extension R&C

L’Extension R&C est une plateforme dédiée à la recherche-création, aux processus de création en arts vivants et aux récits de pratique. Elle est coextensive à la revue Percées, dont elle veut étendre les rayons d’action en dépliant les gestes matériels des recherches-créations (R&C) en arts vivants, en œuvrant à accroitre la portée et la compréhension des processus, fabriques et des modes réflexifs qui s’inscrivent et s’écrivent au cœur des gestes artistiques. Cet espace de publication multimodal souhaite devenir un réservoir qui archive de façon tangible les différentes manières de faire et de penser en R&C.

L’Extension est orientée vers l’expérimentation de nouvelles méthodologies qui se développent dans le champ de la recherche-création depuis quelques années. Aussi, les publications n’ont pas à répondre aux normes de la publication savante : les contributions se déploieront de manière vidéographique, sonore, en images ou dessin, avec des formes d’écritures plus subjectives et créatrices, les médias et textes s’entrelaçant afin de faire voir/entendre/ressentir des trajets artistiques dans toutes leurs ramifications sensibles.

La plateforme numérique comprend quatre sections distinctes : un Vivarium, consacré aux dossiers thématiques; La Rucheréservée à des R&C en cours, laboratoires, expérimentations in progress; Récits de pratique consacré aux paroles de créateur.rices, à des entretiens écrits, vidéo ou balados; et enfin Échappées qui se veut un espace d’écriture libre, subjective, poétique, essayistique, critique.

Cette plateforme est sous la responsabilité de Marie-Christine Lesage, professeure à l’École supérieure de théâtre de l’Université du Québec à Montréal.

Pour découvrir le premier Vivarium consacré à « Pratique de l’environnement/ Environnement des pratiques »:

https://percees.uqam.ca/fr/le-vivarium/environnement-des-pratiques-pratiques-de-lenvironnement

Pour découvrir le site : https://percees.uqam.ca/fr/extension

Pour nous écrire et proposer des contributions : lextensionrc@gmail.com