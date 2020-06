La sauvagerie

Pierre Vinclair

Éditions Corti, 2020.

336 p.

22 €

ISBN : 978-2-7143-1237-2

*

La Sauvagerie est une épopée totale concernant l’enjeu le plus brûlant de notre époque : la crise écologique, la destruction massive des écosystèmes.

À partir de dizains d’abord commandés à 50 poètes contemporains, aux voix reconnues ou émergentes, francophones et anglophones, Pierre Vinclair a composé cet ensemble monumental : douze chants explorant les rapports variés que nous entretenons avec les autres vivants, les catastrophes passées et présentes comme les moyens dont nous disposons pour envisager un avenir commun — sur la Terre qui pour nous doit être, comme la Délie pour Scève, « l’objet de plus haute vertu ».

Dans ce livre de combat, toutes les ressources et tous les registres poétiques sont mobilisés : les poèmes se font tour à tour tombeaux de la sauvagerie perdue et refuges pour les espèces à protéger, description des catastrophes et chansons à la gloire des héros de l’écologie, méditation face à un arbre, souvenirs de paysages disparus, descente aux enfers, prophéties.