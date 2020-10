La question du sujet. Descartes et Wittgenstein

Pascale Gillot

CNRS Éditions, coll. "CNRS Philosophie", 2020.

« Qui suis-je ? » La question formulée par Descartes dans les Méditations métaphysiques traverse les courants les plus divers de la philosophie, sous des formes variées et conflictuelles. Wittgenstein, trois siècles plus tard, la reprend et la retravaille. Est-il possible, par un jeu de confrontation entre Descartes et Wittgenstein, de renouveler cette question de l’identité subjective ? C’est le projet que se fixe Pascale Gillot dans cet ouvrage.

Elle nous fait entendre, chez ces deux philosophes traditionnellement opposés, une même attention à la grammaire spécifique de la subjectivité, qui n’est ni un quelque chose, ni un rien. Les expériences de pensée proposées par Wittgenstein, autour d’une expérience phénoménale ne renvoyant pas au corps propre (la possibilité d’avoir mal dans le corps d’un autre), rencontrent alors les analyses cartésiennes d’un Je, le Je métaphysique, un sujet sans référent corporel. Loin de s’identifier à une substance fantomatique, à un moi psychologique, ce Je inassignable donne à entendre le caractère constitutivement évanouissant de la subjectivité, une subjectivité rétive à la grammaire de l’objectification.

Paradoxalement, le caractère insaisissable du sujet, sa vacuité, offrent un socle de résistance aux injonctions managériales à « être soi-même ». Ainsi se conçoit une possible libération à l’égard des multiples assignations à tel statut civil ou social ; autrement dit, un refus des identifications aliénantes autant qu’imaginaires.