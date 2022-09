La littérature est remplie de peuples dont l’existence a d’abord été soupçonnée dans l’Antiquité, puis fantasmée au cours du Moyen Âge comme les Amazones, ces guerrières invincibles d’une Europe ravagée par les conflits.

Du XVIe au XIXe siècle, de la rencontre avec les indigènes d’Amérique à l’invention des Pygmées par la « science » racialiste, on s’est attaché à attester la réalité de ces peuples avant de les réinventer au XXe siècle ; ainsi des extraterrestres, incarnation de la rencontre « du troisième type ».

Nul encore n’avait entrepris de recenser et de cartographier l’ensemble de ces êtres dont l’histoire a montré qu’ils n’avaient pas existé, ou que leurs mœurs et leurs caractéristiques avaient été décrites de façon fantaisiste dans des traités plus ou moins sérieux, sur la foi de témoignages sincères ou frauduleux, à l’aide de relations authentiques ou utopiques.

