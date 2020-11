Noëlle Benhamou,

Erckmann-Chatrian conteurs et moralistes,

Paris, Les Belles Lettres, 2020, 250 p. (25,50 euros)

ISBN 978-2-251-45114-5

S’il est une œuvre du XIXe siècle injustement oubliée aujourd’hui, c’est bien celle d’Erckmann-Chatrian. Écrivains et conteurs prolixes, Émile Erckmann (1822-1899) et Alexandre Chatrian (1826-1890), qui signèrent d’abord Émile Erckmann-Chatrian puis sous le pseudonyme double Erckmann-Chatrian, ont pourtant laissé un grand nombre de nouvelles plus étonnantes les unes que les autres. Leur récit fantastique Hugues-le-Loup et le roman réaliste L’Ami Fritz ont enchanté les générations de l’immédiat après-guerre.

Auteurs engagés politiquement, soutenus par Victor Hugo, intéressés par la science et la philosophie, ils ont eu pour ambition d’instruire le peuple, en le divertissant tout en lui apprenant l’Histoire et la morale. Longtemps étiquetés écrivains régionalistes et romanciers pour la jeunesse comme d’autres auteurs publiés chez Hetzel, ils méritent d’être lus et relus au même titre que George Sand, Alphonse Daudet et Jules Verne. À côté des fresques historiques des Romans Nationaux, véritable mine pour les historiens de l’Empire, leurs romans et leurs contes, entre réalisme et fantastique, demeurent d’une richesse insoupçonnée.

Complété par une annexe comprenant deux récits du duo jamais publiés en volume, cet essai souhaite donner un éclairage nouveau à l’œuvre d’Erckmann-Chatrian imprégnée de morale et de didactisme. Il montre comment les deux hommes ont réussi à faire passer leurs idées sur la vie et le monde à travers leurs écrits fictionnels, mais aussi leurs romans, leurs essais et leurs pièces de théâtre. C’est que toute l’œuvre du duo est finalement celle d’un conteur.

Noëlle Benhamou est Maître de Conférences en langue et littérature françaises (Université de Picardie Jules Verne) et chercheuse au CERCLL/Roman & Romanesque (EA 4283, Amiens). Spécialiste de la littérature du XIXe siècle, en particulier de Maupassant auquel elle a consacré sa thèse et de nombreux travaux, elle s’intéresse également à l’œuvre d’Erckmann-Chatrian qu’elle tente de faire revivre. Elle a écrit sur eux une vingtaine d’articles et a créé en 2009 le premier site consacré aux deux Lorrains : http://www.erckmann-chatrian.eu

Table des matières

Introduction



Première partie. L’art du conte



Chapitre I. CRISPINUS OU L’HISTOIRE INTERROMPUE, OU COMMENT (NE PAS) ÉCRIRE UNE FANTAISIE ROMANTIQUE

Crispinus, une fantaisie

Hoffmann et Erckmann-Chatrian : une filiation en trompe-l’œil

Un conte facétieux et parodique sur le métier de nouvelliste



Chapitre II. LA VISION DE M. NICOLAS POIRIER, OU LE COMBAT DE L’ILLUSION CONTRE LA VÉRITÉ SCIENTIFIQUE

Un récit de rêve philosophique

Une satire du darwinisme ou un combat philosophique ?

Les idées philosophiques d’Erckmann



Chapitre III. LA VOLEUSE D’ENFANTS : MONSTRE NARRATIF OU CONTE CRUEL ?

L’art de dérouter le lecteur

Un récit au carrefour de plusieurs genres

Un conte cruel pour édifier le lecteur

Deuxième partie. Entre fantastique et didactisme



Chapitre IV. DU CONTE FANTASTIQUE À LA PARABOLE : MORALE LAÏQUE DANS QUELQUES CONTES FANTASTIQUES

Contes fantastiques ou apologues ?

Des préceptes édifiants

Une morale laïque et républicaine



Chapitre V. FANTÔMES, MORTS VIOLENTES ET LOUPS-GAROUS : ENTRE TRADITION, LÉGENDE ET DIDACTISME

Fantômes, revenants et loups-garous : de la légende au fantastique

Meurtres et suicides : la violence des faits divers

Une vision « onirique » de la justice et de la vie



Chapitre VI. LOCI HORRIBILES : COMMENT EFFRAYER, PLAIRE ET INSTRUIRE

De la cave au grenier : la maison inhospitalière

Grottes, cavernes et excavations : la nature hostile

Décrire le laid pour rendre meilleur : la peur au service de la morale



Troisième partie. Dire l’histoire d’hier et d’aujourd’hui



Chapitre VII. L’HISTOIRE DE FRANCE VUE PAR LE PETIT BOUT DE LA LORGNETTE

L’Histoire, élément indispensable à la nouvelle

La nouvelle, écrin des détails de l’Histoire

Dire l’histoire récente et douloureuse : l’annexion

Chapitre VIII. L’AMI FRITZ À LA SCÈNE OU L’ALSACE À PARIS

L’Ami Fritz : une petite bataille d’Hernani ?

Une pièce « naturaliste »

Une pièce engagée et patriotique



Chapitre IX. L’ALSACE PERDUE : LE PATRIOTISME DANS LE TROMPETTE DES HUSSARDS BLEUS D’ERCKMANN-CHATRIAN ET LA DERNIÈRE CLASSE DE DAUDET

La Dernière Classe, conte patriotique

D’une trompette l’autre : Le Trompette des hussards bleus

Le personnage du maître alsacien, incarnation du patriotisme



Quatrième partie. Édifier et divertir le peuple



Chapitre X. VADE RETRO PROSTITUTA ! ERCKMANN-CHATRIAN AUTEURS DE CONTES BLEUS ?

Omniprésence de la fille publique dans le roman populaire

Une riche palette de figures féminines

Édifier le lecteur : entre réalisme et idéalisme



Chapitre XI. BARBEY D’AUREVILLY, LECTEUR D’ERCKMANN-CHATRIAN

La critique d’Erckmann-Chatrian par Barbey : entre préjugés et incompréhension

Quelques intuitions littéraires intéressantes

Barbey, Erckmann et le champ littéraire



Chapitre XII. L’ILLUSTRATION AU SERVICE DU TEXTE : L’EXEMPLE DE RIOU ET DE BENETT

Hetzel, Erckmann-Chatrian, Riou et Benett

Riou et les romans nationaux

Benett et le fantastique

ANNEXE. ŒUVRES D’ERCKMANN-CHATRIAN ILLUSTRÉES PAR RIOU ET BENETT



Chapitre XIII. LES ADAPTATIONS DES ŒUVRES À LA TÉLÉVISION FRANÇAISE : L’ENTREPRISE D’ÉDIFICATION CONTINUE

Erckmann-Chatrian, de la scène au grand écran

Les romans alsaciens et nationaux

Hugues-le-Loup et autres récits fantastiques



ANNEXES

Repères biographiques

Adaptations des œuvres d’Erckmann-Chatrian

Liste des adaptations classées selon les titres adaptés

Chronologie des adaptations (1869-2010)

Émile Erckmann-Chatrian Schinderhans

Le Paralytique



Bibliographie critique sélective

Ouvrages consultés

Index des œuvres d’Erckmann-Chatrian

Index des noms cités

Remerciements

Erckmann-Chatrian

