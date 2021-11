La Bibliothèque mobile de littérature québécoise vise à rendre disponibles au grand public des versions numériques validées d’œuvres du corpus littéraire québécois qui appartiennent au domaine public. Ce projet permet de favoriser la disponibilité et la visibilité du canon littéraire tout en assurant la mise à disponibilité d’éditions de qualité.

Pour chaque titre, on retrouve:

- une description de l’œuvre et une mise en contexte (historique et littéraire);

- une liste d’études critiques permettant d’approfondir la compréhension de l’œuvre et de la situer dans l’histoire littéraire nationale;

- quelques renseignements sur la parution de l’œuvre : son édition originale, le texte de référence utilisé pour l’édition numérique, quelques notes sur l’établissement du texte ainsi qu’un accès, lorsque disponible, aux éditions originales numérisées.

L’accès au texte de l’œuvre se fait par une liseuse web, qui a été développée afin de permettre la lecture en ligne des textes. Cette visualisation s’adapte à un écran d’ordinateur ou d’appareil mobile ; des outils de mise en forme permettent d’ajuster des paramètres graphiques (taille des caractères, interligne, contraste…).

Suivant la pratique commune dans les documents numériques, la liseuse indique les numéros des paragraphes en marge, ce qui facilite le repérage dans le texte (en plus de la table des matières). Il est possible de référer à cette version numérique tout aussi facilement qu’à une version papier, comme l’adresse de la page (URL) s’ajuste en fonction de votre progression dans le texte.

Une version en texte brut (format Markdown) est rendue disponible pour toute personne qui voudrait se servir de cette version de base des œuvres. Le projet est une réalisation de Codicille éditeur, dans le cadre du Laboratoire Ex situ. Les développements logiciels pour ce projet, disponibles en open source, peuvent être consultés sur la page Github de Codicille éditeur.

Liste des œuvres accessibles :

- Les anciens Canadiens, Philippe Aubert de Gaspé

- Chroniques, Arthur Buies

- Angéline de Montbrun, Laure Conan

- Journal, Henriette Dessaulles

- Jean Rivard, Antoine Gérin-Lajoie

- La Scouine, Albert Laberge

- Les atmosphères, suivi de Poëmes, Jean-Aubert Loranger

- Émile Nelligan et son œuvre, Émile Nelligan

- Regards et jeux dans l'espace, Hector de Saint-Denys Garneau