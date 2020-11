Référence bibliographique : Marie Palewska, Paul d’Ivoi et ses « Voyages excentriques ». Un romancier d’aventures à la Belle Époque, Honoré Champion, collection "Romantisme et modernités", 2020. EAN13 : 9782745354211.

718 pages

90 EUR.

Présentation de l'éditeur :

Paul d’Ivoi (1856-1915) fut un rival et successeur de Jules Verne talentueux, qui s’affirma avec Les Cinq sous de Lavarède. Fleurons des livres de prix et d’étrennes autour de 1900, mais aussi des collections populaires de romans d’aventures dans l’Entre-deux-guerres, ses « Voyages excentriques » ont captivé plusieurs générations. Séduisant l’imagination par l’exotisme et la fantaisie scientifique qu’ils cultivent, ils sont aussi très ancrés dans leur temps.

Cette étude montre comment les romans de Paul d’Ivoi se font l’écho de l’actualité de la Belle Époque. Elle présente aussi leurs caractéristiques littéraires, ainsi que l’histoire et la spécificité de leur collection.

Marie Palewska est archiviste paléographe, agrégée de lettres classiques et docteure en littérature française. Ses recherches portent sur le roman d’aventures et la littérature populaire du XIXe siècle. Elle est vice-présidente de l’Association des Amis du roman populaire, qui édite la revue Le Rocambole.

