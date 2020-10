La photographie : essai pour un art indisciplinable

Michelle Debat

Presses Universitaires de Vincennes, coll. "Esthétiques hors cadre", 2020.

400 p.

25,00 €

EAN : 9782379240898

Un essai sur la photographie qui pose l’interdisciplinarité comme nouveau critère d’analyse, dont le thème transversal pose la photographie comme art non mimétique et image de matérialité(s).

Cet ouvrage rassemble plusieurs essais, pour la plupart inédits ou non publiés, témoignant d’une recherche entre les arts et les savoirs où la photographie est l’objet d’investigation trans-disciplinaire. Il est articulé selon un axe matériologique et propose une théorie nouvelle de la photographie. Fruit de plus de vingt ans de conversations avec les œuvres, il répond à un manque de théorie en photographie. Il s’inscrit dans une logique scientifique inédite, posant l’indisciplinarité comme nouvel axe épistémologique de la recherche.

Cet ouvrage intéressera photographes, étudiants, artistes, enseignants, chercheurs, critiques, responsables d’institutions.