Référence bibliographique : M. Breton, Le médium (au) cinéma, Georg Editeur, collection "Emprise de vue", 2021. EAN13 : 9782825711705.

Mireille Berton

Le médium (au) cinéma

Genève: Georg Editeur, Emprise de vue

EAN: 9782825711705 - 376 p.

Comment expliquer les affinités électives entre le cinéma et le monde de l'au-delà ? Pourquoi insister sur le caractère spectral des images filmiques ? En vertu de quels critères le cinéma devient-il un vecteur de fantasmes liés à la communication avec les esprits ? Le Médium (au) cinéma entend répondre à ces questions en prenant comme point de départ, non pas tant la figure du fantôme que celle du médium spirite. Défini habituellement comme un intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts, le médium spirite présente la particularité d'opérer à la fois en tant qu'être humain ultrasensible et " technologie " captant l'invisible et l'inaudible. A partir d'une réflexion sur la polysémie du terme " médium ", cet ouvrage entend analyser la manière dont le spiritisme fait l'objet de représentations filmiques filtrées par des discours (implicites ou explicites) sur les technologies d'enregistrement et de reproduction, et en particulier sur le cinéma qui devient, sous cet angle, une machine à fantômes particulièrement efficace.