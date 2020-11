Le triangle des approches critiques : "Lectures de Graziella de Lamartine",

Textes réunis par Jacques-David Ebguy et Paule Petitier.

Centre Jacques Seebacher (Université de Paris), 2020.

Le « triangle des approches critiques » est un programme de réflexion et de dialogue sur la littérature du xixe siècle qui réunit pour l'heure des chercheurs du CERILAC de l’Université Paris Diderot (Jacques-David Ebguy, Paule Petitier...), du CREM de l’Université de Lorraine (Jean-Marie Privat, Marie Scarpa, Marie-Christine Vinson…), de l’Université Sorbonne Nouvelle (Eléonore Reverzy), et de l’Université de Rouen (François Vanoosthuyse). Le « groupe » se propose de lire les œuvres littéraires avec l'ethnologie, la sociologie, l’Histoire, la psychanalyse ou encore la philosophie.

L’objectif est triple : il s’agit d’abord, en confrontant différentes approches des textes (sociocritique, ethnocritique, psychocritique…), de manifester leurs vertus cognitives et, en même temps, de réfléchir à leurs limites respectives et à leur possible articulation. La visée est aussi critique : la sollicitation, la mobilisation des sciences humaines et de la philosophie peut permettre d’avancer de nouvelles interprétations de grands textes romanesques et d’en aborder des aspects peu étudiés jusqu’alors. Au-delà de la volonté de « frotter » la littérature à des discours, des savoirs, des cadrages conceptuels qui lui sont extérieurs, le travail d’analyse des textes (dimension herméneutique) et la rencontre des méthodes (dimension théorique) conduisent à dégager la pensée propre (de l’Histoire, du social, de l’existence humaine…) des œuvres, la manière dont elles répondent, comme textes littéraires, à des questions ethnologiques, psychanalytiques, sociologiques ou historiographiques.

Dans une configuration qui laisse une large place aux échanges et aux débats, le « Triangle des approches critiques » propose donc une Journée d’études annuelle autour d’une œuvre.

La quatrième séance, portant sur Graziella de Lamartine, s’est tenue le Lundi 13 mai 2019 à l’Université de Rouen (organisation : François Vanoosthuyse) et a été mise en ligne sur le site du Centre Jacques Seebacher :

Sommaire :

Jean-Marie Privat et Marie-Christine Vinson

« J’écrivais sur mon genou l’histoire de Graziella »

Aurélie Foglia-Loiseleur

L’aristocrate et la corailleuse

François Vanoosthuyse

Réalisme et sentimentalité

Paule Petitier

Graziella, roman des objets

Jacques-David Ebguy

« Une chère image » : Graziella, le temps de l’imaginaire

*

Vous pouvez consulter et télécharger les articles sur la page consacrée au séminaire annuel du Triangle des approches critiques du site du centre de ressources Jacques-Seebacher.