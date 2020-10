Christèle Maizonniaux,

La Littérature de jeunesse en classe de langue. Pour une pédagogie de la créativité

UGA Éditions de l’Université Grenoble Alpes

Collection : Didaskein

ISBN : 978-2-37747-190-4 — Pages : 296 — Prix : 25 €

Cet ouvrage montre la pertinence du recours à la littérature de jeunesse dans l’enseignement des langues-cultures à l’université et met en relief l’engagement des apprenants lors de tâches d’écriture créatives proposées en aval de la lecture intégrale d’œuvres pour la jeunesse. La démarche proposée est originale car la littérature de jeunesse contemporaine est peu utilisée dans l’enseignement des langues-cultures, qui privilégie souvent la littérature générale.

L’originalité réside également dans le fait de proposer aux apprenants des exercices d’écriture créative de type écriture sous contrainte. Loin de se sentir restreint par ces contraintes, l’apprenant se sentirait rassuré par ce cadre, qui lui permettrait de libérer son imagination et sa créativité. En redonnant de la légitimité à la présence d’œuvres pour la jeunesse dans l’enseignement-apprentissage du FLE en contexte universitaire et en démontrant qu’il est pertinent de proposer des tâches d’écriture créative ambitieuses à un niveau peu élevé de maîtrise de la langue cible, cet ouvrage ouvre de nouvelles perspectives pour l’enseignement et la pratique de la littérature.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…