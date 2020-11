Écrits d'art brut. Graphomanes extravagants

Lucienne Peiry

Traduit par : Elisabeth Monteiro Rodrigues

Traduit par : Gaëlle Cogan

Traduit par : Camille Luscher

Traduit par : Vincenzo Di Marco

Traduit par : Corinne Verdan-Moser

Seuil

Date de parution 12/11/2020

31.00 € — 288 p. — EAN 9782021447682

Lettres d’amour ou de rage, prières poétiques, journaux intimes singuliers, plaidoyers véhéments, missives délirantes et grimoires, les écrits d’art brut ont été créés à huis clos, dans le secret et le silence. La très grande majorité sont privés d’adresse ou réservés à quelque destinataire onirique ou spirituel. Les manuscrits des 30 auteurs réunis ici sont souvent étrangement calligraphiés, enluminés, brodés, accompagnés de peintures et de dessins, mais aussi griffonnés à la hâte. Les lettres et les mots sont fréquemment utilisés pour leurs valeurs plastiques et graphiques, les règles orthographiques et grammaticale s’affolent. Abordée avec désinvolture et inventivité, l’écriture trouve un souffle nouveau et déploie une poésie sauvage.

Méconnus voire inconnus, ces « graphomanes extravagants » ont été découverts pour certains par Jean Dubuffet (Adolf Wölfli, Jeanne Tripier, Laure Pigeon, Carlo Zinelli) dans les années 1940-1970, d’autres (Melvin Way, Fernando Nannetti, Charles Steffen) plus récemment. Ils proviennent de plusieurs pays d’Europe (France, Suisse, Allemagne, Autriche, Italie) ainsi que du Brésil, d'Indonésie et des Etats-Unis. Beaucoup d’entre eux sont publiés en français pour la première fois.

30 auteurs : Noviadi Angkasapura, ArthurBispo Do Rosário, Giovanni Bosco, Gaspard Corpataux, Jean Crampilh, dit « Jeannot », Samuel Daiber, Emma Hauck, Aimable Jayet, Johann Knopf dit "Knüpfer", Marie Lieb, Gustav Mesmer, Heinrich Anton Müller, John B. Murray ou Murry, Fernadno Oreste Nannetti, Teresa Ottallo, Laure Pigeon, Giovanni Battista Podestà, Justine Python, Agnes Richter, Armand Schulthess, Constance Schwartzlin-Berberat, Charles Steffen, Harald Stoffers, Barbara Suckfüll, Jeanne Tripier, Pascal Vonlanthen, August Walla, Melvin Way, Adolf Wölfli, Carlo Zinelli dit "Carlo"

130 œuvres qui figurent dans l’ouvrage proviennent d’une trentaine de musées ainsi que de collections publiques et privées d'Europe, du Brésil et des États-Unis.

