Jeanyves Guérin, Voies et voix de la révolte chez Albert Camus,

Honoré Champion, collection "Littérature de notre siècle", 2020.

EAN13 : 9782745353603.

404 pages

48 euros

Après les révolutions de velours en 1989 et le printemps arabe en 2013, les révoltes des sociétés civiles qui se sont multipliées en 2019 ont abattu ou ébranlé des dictatures, d’Algérie à Hong Kong, confortant une grande idée de Camus.

Cet ouvrage, qui fait diptyque avec celui publié en 2013 – Albert Camus, littérature et politique (Honoré Champion) – propose de nouvelles analyses politiques de L’Homme révolté, de Caligula, de La Peste, et plus largement d’une œuvre en prise sur son époque et qui éclaire la nôtre. Un état des traductions et des représentations des pièces et une bibliographie critique montrent que sa fortune est aujourd’hui mondiale.

Jeanyves Guérin est professeur émérite de littérature française à la Sorbonne nouvelle

