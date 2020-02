Jeanyves Guérin,

Littérature du politique au xxe siècle. De Paul Claudel à Jules Roy,

Honoré Champion, collection "Littérature de notre siècle", 2020.

EAN13 : 9782745352583.

264 pages

40 Euros

Parution le 27/02/2020

Au croisement de la poétique, de la thématique et de l’histoire, ce livre propose des lectures politiques d’œuvres de Paul Claudel (Tête d’or), Anatole France (Les dieux ont soif), André Malraux (La Condition humaine, L’Espoir), Jean Anouilh (Antigone, L’Alouette), Jean Guéhenno Journal des années noires), Jean-Paul Sartre (Les Mains sales), Jacques Perret (Bande à part), Romain Gary (Les Racines du ciel) et Jules Roy (La Guerre d’Algérie). Chaque œuvre pose le problème du pouvoir, de l’action et de ses moyens. Elle est replacée dans son temps et dans le nôtre.

Jeanyves Guérin est professeur émérite de littérature française à l’université Sorbonne nouvelle.

