Vers février 1868, Jules Verne entame l'écriture d'un manuscrit intitulé Voyage sous les eaux. Ce roman, qui commence à paraître treize mois plus tard, est dès sa conception le plus ambitieux des Voyages extraordinaires. La grandeur des thèmes et le ton, alternativement humoristique et majestueux, témoignent d'une maîtrise remarquable. Vingt mille lieues sous les mers figure parmi les œuvres les plus célèbres dans le monde entier.

William Butcher nous livre le conflit entre Verne et son éditeur Jules Hetzel, et dévoile les nombreuses réécritures contraintes qui aboutissent à une édition transformée, au point que le romancier en exprime d’amers regrets pour ses idées originales. Sont en effet supprimés par décision éditoriale d’importants passages inédits, abondamment cités dans ce volume, qui révèlent une vision poétique insoupçonnée et un message esthétique, politique et idéologique inconnu de tous.

Avec un apparat critique fourni, cette édition illustrée, tout en réhabilitant le texte vernien, en analyse en profondeur les sources, les références et les différences entre les éditions principales, transformant ainsi notre compréhension du capitaine Nemo et du roman tout entier.

Introduction

- Le roman publié : chef d'œuvre énigmatique

- La genèse : voyage dans l'inconnu

Vingt mille lieues sous les mers

Première partie

I. Un écueil fuyant

II. Le pour et le contre

III. Comme il plaira à monsieur

IV. Ned Land

V. À l'aventure

VI. À toute vapeur

VII. Une baleine d'espèce inconnue

VIII. Mobilis in mobili

IX. Les colères de Ned Land

X. L'homme des eaux

XI. Le Nautilus

XII. Tout par l’électricité

XIII. Quelques chiffres

XIV. Le Fleuve noir

XV. Une invitation par lettre

XVI. Promenade en plaine

XVII. Une forêt sous-marine

XVIII. Quatre mille lieues sous le Pacifique

XIX. Vanikoro

XX. Le détroit de Torrès

XXI. Quelques jours à terre

XXII. La foudre du capitaine Nemo

XXIII. Ægri Somnia

XXIV. Le royaume de corail

Seconde partie

I. L’Océan indien

II. Une nouvelle proposition du capitaine Nemo

III. Une perle de dix millions

IV. La mer Rouge

V. Arabian Tunnel

VI. L’archipel grec

VII. La Méditerranée en quarante-huit heures

VIII. La baie de Vigo

IX. Un continent disparu

X. Les houilles sous-marines

XI. La mer de Sargasses

XII. Cachalots et baleines

XIII. La banquise

XIV. Le pôle Sud

XV. Accident ou incident ?

XVI. Faute d’air

XVII. Du cap Horn à l’Amazone

XVIII. Les poulpes

XIX. Le Gulf Stream

XX. Par 47° 24’ de latitude et 17° 28’ de longitude

XXI. Une hécatombe

XXII. Les dernières paroles du capitaine Nemo

XXIII. Conclusion

Dossier

- Éléments d’une biographie thématique

- Chronologie du roman

- Vers un texte établi

- Les manuscrits : voyage au bout du texte

- Autres aspects de la genèse

- Mystifications et mésententes

- Appendice : la fin de l’indépendance

- Sélection bibliographique

- Index des personnes

- Notes de variantes