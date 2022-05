À lire les multiples biographies qui lui sont consacrées, Van Gogh reste l’objet de représentations que tout oppose : tantôt on en fait une victime de la société, tantôt un manipulateur ; mais aussi un individu formant avec son frère Theo un couple de spéculateurs, misant sur le succès final de sa production ; ou encore un anarchiste et un anticlérical.

Fondé sur sa correspondance, cet ouvrage se propose d’entendre la voix même de Vincent et de saisir la personnalité complexe d’un homme vivant dans une époque dont il questionne les mutations. Dans ses lettres, notamment celles à son frère Theo, il évoque sa passion pour la lecture et l’éclectisme de ses goûts littéraires, son rêve d’une communauté artistique dont il serait l’initiateur, sa relation à sa terre d’accueil, la France, mais aussi à d’exotiques terres imaginaires, sa vision mythifiée d’un passé révolu et regretté comme d’un futur à la fois espéré et redouté. Mais aussi sa foi chrétienne virant au mysticisme puis au doute, sa relation à la nature avec laquelle Dieu finit par se confondre, son besoin inassouvi d’amour et sa vaine quête d’une femme avec qui faire couple.

Ces lettres à la tonalité autobiographique et romanesque révèlent le moi profond d’un homme qui, confronté à l’absence de reconnaissance de sa production artistique, se vit comme une sorte de paria de la société qui n’a pourtant de cesse d’espérer en un avenir meilleur.



Table des matières

Introduction

1. La correspondance de Van Gogh.

Entre autobiographie épistolaire et roman par lettres

Au pied de la lettre

Approche quantitative et qualitative

La langue de Vincent

Van Gogh, écrivant ou écrivain ?

Un peintrécrivain

2. La révélation d’un homme de lettres

Un progressif dévoilement

Correspondance et littérature

Les captations mémorielles de Van Gogh

Usages et mésusages de la comparaison littéraire

Les effets centenaires : Van Gogh, un produit d’appel

Une progressive autonomisation des lettres de Vincent

3. La passion de la lecture

Le réel est dans les livres

Comment le livre vint à Vincent

Partages

Ruptures, disparitions et reprises

Le livre et la toile : transférer n’est pas imiter

4. Les goûts littéraires de Van Gogh. I. L’éclectisme comme règle

Le panthéon littéraire de Van Gogh

Lectures de jeunesse : la toute-puissance de la poésie

Lectures utiles

Variations : entre adhésions, rejets et réhabilitations

5. Les goûts littéraires de Van Gogh. II. La littérature comme consolation

Sympathies anglo-américaines

Le tournant naturaliste : Zola, un nouvel évangéliste

Edmond, Jules, Alphonse, Guy et les autres

La littérature comme consolation

6. Frontières abolies. La rencontre des couleurs, des notes et des mots

Les arts et les lettres, entre fraternisation et rivalité

Les couleurs comme des sons – et inversement

Littérature et peinture, une fraternité ambiguë

7. Nature morte, livre vivant

Indices livresques

La nature morte du sacré au païen

Joie de vivre, joie de lire

Des livres sans lecteurs

8. Communautés rêvées. I. De la critique de l’individualisme à l’idée communautaire

La fonction de l’art et le rôle de l’artiste selon Vincent

L’impossible communauté des peintres

9. Communautés rêvées. II. De l’atelier du Midi à l’atelier tropical

L’atelier du Midi

De la maison jaune à l’auberge Ravoux ou le deuil du « moi collectif »

10. Les espaces de Vincent

Un apatride ?

Vincent et le Midi : mœurs méridionales et folklore provençal

Japon imaginé, imaginaire du Japon

11. Van Gogh, le temps et l’histoire

L’avenir est dans le passé

Généalogie historique d’un parcours individuel

Les sources historiques de Vincent

Van Gogh et les révolutions françaises (1789-1871)

Une histoire sans héros

12. Les mondes féminins de Vincent

De l’impossibilité à faire couple

Vincent féministe ?

Éloge des femmes du peuple

Misère sexuelle et stéréotypes féminins

13. Métaphysique de Van Gogh

La religion comme un art

L’art comme agent de la révélation

La nature comme religion

Des lectures formatrices

14. Un cheminement spirituel

Une vocation : annoncer l’évangile, imiter le Christ

Un tournant religieux

La religion comme une nécessité

Inventer un nouvel art religieux

15. Entre esthétisation et mythification. Le peuple de Vincent

Genèse d’une pensée sociale

L’ouvrier Vincent et l’esthétisation de la pauvreté

Une ruralité idéalisée

16. Un artiste face à la question sociale

De l’ennui à la blague

Un artiste engagé ?

Un antibourgeois, mais pas un anticapitaliste



Conclusion. La sauterelle, le revolver et les racines