Maison de la recherche Paris 3

Colloque organisé par Aurélie Adler, Jean-Marc Baud, Laurent Demanze, Alexandre Gefen

Fondé en 2004, le collectif Inculte est à la fois une revue, une constellation d'écrivains à géométrie variable et une maison d’édition. À géométrie variable, il a pu compter comme membres François Bégaudeau, Bruce Bégout, Maxime Berrée, Arno Bertina, Alexandre Civico, Claro, Mathias Enard, Maylis de Kerangal, Hélène Gaudy, Mathieu Larnaudie, Stéphane Legrand, Benoît Maurer, Nicolas Richard, Oliver Rohe, Jérôme Schmidt, Joy Sorman…

Depuis les débuts de la revue, ses auteurs mènent une intense réflexion sur les renouvellements de la littérature française et étrangère, de sa place et de ses enjeux politiques dans la société. Riche d’une production originale (écritures, essais collectifs, traductions…) et de rééditions ambitieuses (numéros de la revue de L’Arc autour de Bataille, Deleuze…), le groupe Inculte a agrégé autour de lui toute une génération d’écrivains qui partagent leurs interrogations sur les rapports entre fiction et documents, culture savante et populaire pour repenser les savoirs et les pouvoirs du récit. Le collectif n’a cessé en outre de manifester sa curiosité pour les littératures étrangères, comme en témoignent la place des traducteurs dans le comité éditorial et l’importance des auteurs étrangers dans la revue ou dans le catalogue d’Inculte/Dernière marge. C’est dire la place centrale du collectif et des éditions Inculte dans la littérature française du XXIe siècle et l’urgence de mettre en perspective l’histoire et la position éditoriale et esthétique du collectif.

Le colloque vise à replacer Inculte dans l’histoire littéraire des collectifs du XXe au XXIe siècle mais aussi à interroger, à partir des productions de la revue et du catalogue, la constitution d’une énonciation éditoriale collective. Il s’agira d’étudier tout particulièrement les renouvellements des écritures du collectif et de la pensée de la communauté, les usages paradoxaux des savoirs dans une littérature documentaire, mais aussi les politiques contemporaines de la littérature.

Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Maison de la recherche

4 rue des Irlandais 75005 Paris, Salle Claude Simon

Journée 1: Vendredi 7 février 2020

Matin

9h : Accueil

9h30 Introduction

Les savoirs d’Inculte – modération : Laurent Demanze

10h Dominique Viart (Université Paris Nanterre-IUF) : « Terrains Incultes : quête et usages littéraires du matériau »

10h30 Wolfgang Asholt (Humboldt Universität de Berlin) : « Pratique documentaire ou fiction historique? Formes du savoir historique chez les Incultes »

11h Aline Marchand (Université Sorbonne Nouvelle) : « De l’enquête au polyportage littéraire »

Après-midi

Une auctorialité multiple – modération : Alexandre Gefen

14h Karine Germoni et Cécile Narjoux (Université Paris-Sorbonne) : « “It’s very expensive to be me” : Pour une posture énonciative expansive d’un “je” singulier et collectif »

14h30 Charline Pluvinet (Université Rennes 2) : « Décloisonnements auctoriaux : signer “Collectif Inculte” »

16h Table ronde « "Qu’importe qui parle": enjeux et modes de l’écriture collective » animée par Jean-Marc Baud (Université Sorbonne Nouvelle) avec Maylis de Kerangal, Hélène Gaudy, Mathias Enard, Arno Bertina, Mathieu Larnaudie.

Soirée

20h Rencontre à la Maison de la Poésie : « Inculte et Michard, une histoire littéraire » avec Arno Bertina, Claro, Maylis de Kérangal, Mathieu Larnaudie, Mathias Enard & Hélène Gaudy

Journée 2 : Samedi 8 février 2020

Matin

Politique du collectif – modération : Aurélie Adler

9h30 Bruno Blanckeman (Université Sorbonne Nouvelle) : « “Au registre de l’écrou” : une écriture de l'implication dans Numéro d’écrou 362573 d’A. Bertina et A. Michalon »

10h Aurore Labadie (Université Sorbonne Nouvelle) : « Occuper pour protester : saisies littéraires d'un geste politique »

Topographies contemporaines – modération : Dominique Viart

11h Bruno Thibault (University of Delaware) : « Gestes collatéraux et inflexions esthétiques : Bertina et Kerangal, le bec en l’air en banlieue ? »

11h30 Cornelia Ruhe (Universität Mannheim) : « Décentrer la littérature : l’excentricité spatiale des Incultes »

Après-midi

Le poétique et le prosaïque – modération : Jean-Marc Baud

14h Estelle Mouton-Rovira (Université Bordeaux Montaigne) : « Lectures collectives, partages critiques : pratiques et représentations de la lecture dans le collectif Inculte »

14h30 Nathalie Froloff (Université de Tours) : « Inculte : aux marges du réel et de la poésie »

15h Charles Coustille (EHESS) : « Le foot, un sport d’incultes »

Ouvertures et décentrements : Inculte et les littératures étrangères –modération : Bruno Blanckeman

16h Renaud Pasquier (CPGE Paul Valéry) : « Inculte et l'épreuve de l'étranger »

16h30 Table ronde autour de la traduction animée par Paolo Tamassia (Universita di Trento) avec Maxime Berrée et Charles Recoursé.

Soirée

20h : Rencontre à la Maison de la Poésie : « Inculturismes, trois rencontres » avec Maylis de Kerangal, Hélène Gaudy, Arno Bertina, Patrice Blouin, Pauline Delwaulle & Baptiste Morizot.

Avec le soutien de l’UMR THALIM, « Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité » (CNRS-Université Paris 3-Sorbonne nouvelle-ENS), de l’Équipe É.CRI.RE (Université de Grenoble) et du Centre d'Etudes des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires (Université de Picardie Jules Verne).