Erratique et capricieux, le motif du nuage n’apparaît que de façon épisodique à l’horizon du poème baudelairien. Lorsqu’il s’offre au regard, il préfigure moins les «orages désirés», chers à la sensibilité romantique, qu’il ne suggère une relation inédite du poète au monde extérieur, et en particulier aux phénomènes météorologiques, par essence changeants

et imprévisibles. Il souligne par là le double état du ciel et de la conscience individuelle, variable, indécis, flottant: une espèce d’effet-miroir, mais toujours redéfini, selon les circonstances – l’heure, le lieu et l’humeur. Ce qui fait du nuage une forme en pur devenir, rebelle à toute signification préfixée comme à toute réduction symbolique univoque.

De 1838 à 1862, Baudelaire a cherché à cerner, à partir de certains accidents atmosphériques, un faisceau de valeurs qui se déclinent selon trois plans: esthétique, éthique et psychologique. Des ombres silencieuses glissant à la surface des eaux aux «merveilleux nuages qui passent là-bas» du poème en prose L’Étranger, sans omettre les pages essentielles sur Eugène Boudin dans le Salon de 1859, c’est toute une palette de situations ou d’expériences qui se déploient, invitant le lecteur à discerner, derrière les volutes de vapeur lumineuse, comme une poétique de l’imagination en actes, saisie entre chimère et vérité, fantaisie et réalité, «concentration» et « vaporisation ».

*

Henri Scepi est professeur de littérature française à la Sorbonne nouvelle. Spécialiste de la poésie du XIXe siècle, il a publié plusieurs essais sur Laforgue, Mallarmé, Nerval, Lautréamont, Rimbaud, Verlaine... Il s’intéresse aussi au roman du XIXe siècle, auquel il a consacré de nombreuses études et éditions critiques (Flaubert, Zola, Verne...) En 2017, il a coédité les œuvres croisées de Rimbaud et Verlaine sous le titre Un concert d’enfers. Vie et poésie (Gallimard, coll. Quarto). En 2018, il a publié Les Misérables dans la Bibliothèque de la Pléiade. Récemment, il a fait paraître Charles Baudelaire. La Passion des images (Gallimard, Quarto, 2021) et une édition préfacée et annotée de De l’essence du rire (Folio, 2021).