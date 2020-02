Giorgetto Giorgi,

Épopée et roman dans le Grand Siècle,

Honoré Champion, collection "Lumière classiques", 2020.

EAN13 : 9782745352811.

260 pages

40 EUR

Parution le 27/02/2020

L’analyse des poétiques du genre narratif aux XVIe et XVIIe siècles en France (ainsi que l’influence exercée sur cette réflexion par les théoriciens de l’antiquité classique et par les Italiens du Cinquecento) constitue la toile de fond de cet ouvrage, au cours duquel sont non seulement examinées quelques épopées et quelques romans du Grand Siècle (et mis en évidence les rapports que ces derniers entretiennent ou n’entretiennent pas avec le poème héroïque), mais est aussi prise en considération l’opinion que se sont faite, à la même époque, de l’épopée et du roman, d’importants auteurs qui ont cultivé d’autres genres littéraires.

Giorgetto Giorgi est professeur émérite de littérature française à l’Université de Pavie (Italie). Ses travaux portent principalement sur les XVIIe, XIX e et XXe siècles. En ce qui concerne le Grand Siècle, il s’est surtout occupé de l’épopée et du roman et de leurs poétiques à l’âge baroque et à l’âge classique. Chez Champion il a publié, en 2005, Les poétiques italiennes du « roman » (c’est-à-dire des récits de type chevaleresque), et en 2016 Les poétiques de l’épopée en France au XVIIe siècle.

Table des matières…