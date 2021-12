Publié avec le soutien de l'UR MARGE de l'université Jean Moulin Lyon 3 et du fonds de dotation Voltaire

Les vingt ans qui séparent la libération de Paris, en août 1944, de l'organisation du premier Congrès international des Lumières, en 1963, sont bel et bien des années «voltairiennes». C'est dans cette période en effet que se dessine une nouvelle image – et ­presque un nouveau profil – du patriarche. D'abord parce que la période de l'épuration est le théâtre d'une interrogation de fond sur son œuvre: Voltaire est-il «résistant»? Ensuite parce que les deux principaux acteurs de la Guerre froide ne négligent pas l'impact idéologique d'une des figures majeures de la littérature européenne. Enfin parce que se font jour, sur les plans ­éditorial, médiatique et artistique, les actions combinées de ceux qui s'imposent comme les véritables héritiers de ­Voltaire: André Delattre, Nancy Mitford, René Pomeau, Vladimir Liublinski et, bien sûr, Theodore Besterman. De Paris à Moscou, de Londres à Washington, de Saint-Pétersbourg à Genève, c'est l'histoire de cette étonnante relecture de Voltaire qui est ici contée.

Introduction

1. Faux départ

2. L'heure de Moscou

3. Mon ami Voltaire

4. Mauvaise langue

5. Mauvais genre

6. Voltaire in love

7. Si Voltaire m'était conté

8. Le planetarium

Conclusion

