de l'amour

by franck leibovici

jbe books

Collection Uncreative Writings

336 p. — ISBN 978-2-36568-018-9

Graphic design by Joanna Starck

First published in 2019





de l'amour se compose de quatre scènes, quatre échelles autonomes : un salon de discussions en ligne, des échanges sur l'application tinder, une scène de sexe, une correspondance amoureuse à plusieurs mains, sur plusieurs pays. la passage d'une scène et d'une échelle à l'autre permet au lecteur de zoomer puis dézoomer, d'aller au plus fin, au plus intime. le lecteur n'aura toutefois jamais accès à ce que les anglo-saxons appellent la big picture - car cette dernière n'existe pas : il n'y a pas de position panoramique, il n'y a que des dispositifs socio-techniques ( un chat sur internet, une application sur smartphone, une sex-tape amateure, des spams échangés par email). les suivre simplement en lisant ce qu'ils racontent dessine le portrait d'une génération qui réinvente les codes de l'écriture et de la rencontre amoureuse.

de l'amour consists in four scenes of four different scales: an online chat room, talks on the tinder app, a sex scene and a multiple-participant love correspondence, over several countries. going from one scene and scale to another allows the reader to zoom in and out, to see in more details, in more depth, things that flash by, and then go back to a more distant perspective. readers however will not have access to the "big picture", since it does not exist: there is no panoramic viewpoint, only socio-technical devices (an online chat, a smartphone app, a sex-tape and emailed spams). simply following those stories will draw the portrait of a generation that renews the ways of writing and loving.

*

Reviews