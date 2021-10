Alfred Döblin (1878-1957), médecin allemand antinazi d'origine juive. Jorge Semprún (1923‑2011), jeune résistant espagnol et communiste. Vercors (1902-1991), écrivain et éditeur résistant français. Trois existences bien différentes et dont les chemins ne se sont jamais croisés, mais qui ont en commun le fait d’avoir traversé la Seconde Guerre mondiale par l'exil, la clandestinité ou l'expérience concentrationnaire. Chacun a contribué à la lutte contre le nazisme mais en a également payé le prix. Ainsi, les évènements historiques nous donnent à lire ici un exilé, un déporté, et un résistant devenu par la force des choses porte-parole des revenants des camps. Ces récits — dont certains sont étudiés et comparés pour la première fois — montrent qu’ils ont beau être divers dans leur conception, leur scénario, leur narration et leur style, ils n’en demeurent pas moins marqués par un même traumatisme du déplacement, aussi bien dans leurs allers que dans leurs tentatives de retour. Il s’agit en effet non seulement de surmonter le premier voyage, mais de survivre au deuxième. Comment retranscrire l'aller et accomplir son retour ? Au sein de la marche de l’Histoire, qu’en est-il des individus particuliers ? Chacun à leur manière, Döblin, Semprún, Vercors et leurs œuvres incarnent des situations à la fois personnelles et universelles. Il s’en dégage une extraordinaire volonté de survie, et une formidable capacité d’analyse de soi et de son environnement. Remise en cause des valeurs traditionnelles, quête identitaire, questionnement anthropologique, subversion du discours et des mythes : telles sont les pistes explorées dans ces textes fondamentaux de la littérature européenne et dont les enjeux demeurent d’une troublante actualité.

Eva Raynal Eva Raynal est née en 1992. Originaire d’Occitanie, elle est docteure en littérature comparée à l’Université d’Aix- Marseille, enseignante en lettres à l’Institut national Universitaire Champollion d’Albi et membre du collectif jeunes chercheurs Migrations et Altérités (MigAlt). Ses recherches portent principalement sur les déplacements traumatiques au sein de la littérature européenne au sortir de 1945.

