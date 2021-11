"À leur sulfureuse manière, couchant dans un même livre scènes érotiques et discours philosophiques, les romanciers libertins du XVIIIe siècle portent le flambeau des Lumières. Pendant que leurs contemporains se piquent d’éclairer les esprits, leurs plumes souvent facétieuses font passer sous le manteau une philosophie subversive. Longtemps condamné à l’Enfer des bibliothèques, le roman libertin fait entendre d’autres voix, celle du corps qui pense, veut, imagine et sent, celle de la fiction qui philosophe, celle d’expériences imaginaires et sensuelles. Réveillé dans un seul et même sursaut d’un sommeil à la fois dogmatique et érotique, le lecteur, pour son plus grand plaisir, découvre la philosophie sens dessus dessous."

Table des matières…

Elise Sultan-Villet est docteure en philosophie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de philosophie et de littérature française du XVIIIe siècle, elle est coordinatrice du séminaire "Fictions et économies" à Paris 1. Cet ouvrage est issu d'une thèse initialement dirigée par Jean Salem.