Témoigner pour Paris. Récits du Siège et de la Commune (1870-1871). Anthologie

Éléonore Reverzy

Éditions Kimé, coll. "Détours littéraires", 2021.

588 p.

30.00 €

ISBN: 978-2-84174-991-1

Histoire au jour le jour d’une année de la vie de la capitale, l’anthologie Témoigner pour Paris réunit des récits des événements de « l’année terrible ». Le Siège de Paris puis la Commune sont décrits et relatés par des scripteurs issus de tous les milieux sociaux et de cultures différentes : hommes et femmes de lettres, bourgeois ordinaires, gardes mobiles et gardes nationaux, militaires, gardiens de prison, instituteurs et institutrices, provinciaux et parisiens, français et étrangers. Tous ont en commun de parler pour Paris et pour la très large majorité d’entre eux de témoigner pour la capitale qui possède alors en Europe et dans le monde la réputation de capitale des Lumières et des arts. Cet ensemble est précédé d’une préface qui trace l’histoire de la forme littéraire du témoignage et en propose la définition.

Éléonore Reverzy, professeur de littérature française du XIXe siècle à l’Université Paris-Sorbonne nouvelle, est spécialiste des formes narratives. Elle travaille notamment sur l’écriture de l’histoire au XIXe siècle.