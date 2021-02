La cuisine des écrivains. Quand la littérature passe à table

Elsa Delachair et Johan Faerber

Dunod, coll. "EKHO", 2021.

264 p.

8.90 €

EAN : 9782100809950

Le lecteur est convié à une promenade littéraire dont le thème est la gastronomie dans tous ses états. Cette anthologie nous permet ainsi de revisiter les grands textes d'auteurs tels que Brillat-Savarin bien sûr mais d'autres auteurs moins attendus, tels Baudelaire, Georges Perec ou Marguerite Duras. Le sommaire, intitulé "Plan de table", respecte le déroulé d'un repas, des mises en bouche au dessert sans oublier les boissons et autres spiritueux qui viennent agrémenter les différents services et pour lesquels les deux auteurs ont convié de grands écrivains: Proust mais aussi Alphonse Allais ou Boris Vian et son célèbre "pianocktail" croisé dans L'écume des jours. Un livre savoureux à déguster sans modération...

Sommaire

Mises en bouche. L'appétit littéraire ou du lien entre gastonomie et littérature. Cocktails et apéritifs où l'entrée en matière reste à boire. Premier service. Les entrées froides ou l'art de l'incipit magistral. Les entrées échauffantes ou l'art d'accommoder ses potages. Les huîtres ou l'art de déguster ses coquillages. Quelques rappels avant le deuxième service. Bien choisir ses aliments de base. L'art de l'agrément. L'art de la cuisson. Deuxième service. De la venaison ou l'art de cuisiner le fruit de sa chasse. Du poisson ou l'art de cuisiner le fruit de sa pêche. Intermède littéraire et musical. Le trou normand. Chanson à boire. Troisième service. L'art de cuisiner des plats d'hiver qui tiennent au corps et au reste. Variations sur un même thème : les pâtes. Des mets exotiques et atypiques. Présenter ses fromages. Un plateau de fromage. Des desserts ou l'art de saupoudrer de sucre. Les boissons chaudes ou l'art de conclure. Plats de dernière minute & conséquences. Repas à l'improviste et départs précipités