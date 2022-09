Que peut le théâtre aujourd'hui ? Que pouvons-nous encore en attendre ? A ces questions, le metteur en scène allemand Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne à Berlin, répond sans détour : « le théâtre n'est pas l'endroit où l'on apporte des réponses, mais la scène où s'exposent les questions ».

Cet essai cherche à cerner l'identité artistique, esthétique et politique de Thomas Ostermeier et à interroger la manière dont il (re)crée la littérature en sondant l'espace entre littérature et scène qui permet de mieux saisir la reconfiguration du réel qu'il engage. En filigrane, se lit cette idée forte : c'est l'autre face du réel, celle qui ne fait qu'affleurer et se dissimule sous la forme de diverses hantises, qui est le véritable vecteur du sens.

Il s'agit donc d'observer l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur, et ainsi de donner voix et corps aux fantômes, en usant de l'œil de la comparatiste dont le nécessaire déplacement permet de saisir au plus près la démarche de Thomas Ostermeier qui recrée la vie des classiques dans le présent de la scène à l'aide d'un réalisme complexe qu'il réinvente, afin de dire quelque chose de la réalité politique et sociale de notre monde.

La préface de Valérie Dréville offre par ailleurs une clé supplémentaire pour mieux saisir la force et la place de cet artiste majeur pour la scène théâtrale contemporaine.

Lire la Préface, l'Introduction et un extrait de l'ouvrage sur le site de l'éditeur…

Docteure en littérature générale et comparée et agrégée d'allemand, Delphine Edy est spécialiste de théâtre contemporain, traductrice, enseignante (en classes préparatoires et université) et chercheuse associée (CRLC–Sorbonne Université et ACCRA–Strasbourg).