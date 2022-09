« Une biographie presque parfaite… et sans pareil. On voit mal comment ce mode d’emploi de la vie de Georges Perec pourrait être dépassé. » (Gilbert Adair, Sunday Times)

Ouvrage de référence depuis près de trente ans, primé par l’académie Goncourt, cette grande biographie de Georges Perec dresse le portrait d’une personnalité modeste, angoissée, attachante et drôle, douée d’une puissance créatrice peu commune.

Fils d’immigrés polonais morts dans la guerre et les camps, Georges Perec s’est voué à l’écriture dès l’âge de 18 ans, sans grand succès pendant une décennie d’études inabouties et de petits boulots. Devenu documentaliste dans un laboratoire de recherches médicales, il jouit d’une brève heure de gloire avec la publication des Choses en 1965. Dès lors, il se lance dans une carrière littéraire tout à fait insolite. Il trouve une « famille » dans un groupe de recherches formelles dirigé par Raymond Queneau, l’Ouvroir de littérature potentielle, dont il deviendra l’écrivain emblématique. Si le public reste longtemps perplexe devant la « diversité systématique » de ses écrits – romans, lipogrammes, palindromes, autobiographie, mots croisés, poésies, drames radiophoniques, récits de rêves, essais et ouvrages inclassables comme Je me souviens– Georges Perec s’impose avec son chef-d’œuvre, La Vie mode d’emploi, qui renouvelle profondément l’art du roman.

Récit d’une vie consacrée à la réinvention de l’écriture, la biographie de David Bellos est tout à la fois une chronique scrupuleuse, une interprétation sensible et un panorama de la culture française à l’apogée des Trente Glorieuses.

Entièrement revue et mise à jour grâce aux derniers apports de la recherche, cette nouvelle édition est le complément indispensable d’une œuvre littéraire enfin reconnue comme une des plus innovantes du XXe siècle.