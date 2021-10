À l’enseigne de la célèbre formule de Maldoror, parodiée à juste titre pour l’occasion, Daniel Sangsue revient sur deux de ses spécialités: le récit excentrique et la parodie, qu’il croise au fil de dix essais organisés en deux parties et portant principalement sur la littérature française du XIXe siècle.

L’excentrique, c’est Nerval, étudié au prisme de son récit fantaisiste phare Les Faux Saulniers, de ses canards et autres mystifications, de ses récits de voyage humoristiques et au soleil noir de ses livres rêvés et infaisables. L'excentricité, c’est aussi, dérivé de Tristram Shandy, le filon de l’essayisme sternien, suivi dans une série de récits qui procèdent par «digressions opinionatives» et vont de Vie et opinions du Chat Murr d’Hoffmann aux Opinions de Jérôme Coignard d’Anatole France.

Quant à la parodie, l’auteur la présente à travers le théâtre, la presse satirique et les cercles fumistes du XIXe siècle, avant de s’intéresser à quelques nouvelles formes qu’elle investit aux XXe et XXIe siècles: bande dessinée, cinéma, télévision, Internet... Le pastiche est ensuite abordé dans ses rapports avec la parodie et dans ses manifestations originales que sont les supercheries des auteurs supposés et les écrits spirites, de même que les vieux-coppées produits par les zutistes. Enfin quatre auteurs font l'objet d'un éclairage particulier: Dumas, qui parodie sa propre pièce, Henri III et sa cour, dans La Cour du roi Pétaud; Maupassant, tenté par la parodie, qui en joue avec le cadre de ses récits et dans une chronique d'anti-voyage; Rimbaud, qui la pratique à outrance avec un effet pharmakon, et Robert Caze, petit naturaliste qui passe quelques chefs-d'œuvres de la littérature occidentale à la moulinette désidéalisante de ses parodies D'après les maîtres.

Daniel Sangsue est professeur émérite de l’Université de Neuchâtel. Essayiste, critique littéraire et romancier, il est spécialiste de poétique et de littérature française du XIXe siècle et est l’auteur d’essais sur la parodie, l’excentricité, Stendhal et les fantômes. Il a réhabilité la «Pneumatologie littéraire» dans un essai remarqué: Fantômes, esprits et autres morts-vivants (José Corti, 2011), et a publié le Jounal d’un amateur de fantômes en 2018 (La Baconnière).