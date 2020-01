Référence bibliographique : D. Shen, "Progression cachée", Glossaire du NaTrans, , 2020.

Dan Shen

"Progression cachée"

Glossaire du NaTrans

Traduit de l'anglais par Raphaël Baroni

PRÉSENTATION

Au cours du nouveau siècle, l’attention critique croissante portée à la progression narrative a beaucoup enrichi la compréhension des rouages de l’intrigue et de la réponse complexe qu’elle suscite chez les lecteurs (Phelan 2007, 2017; Baroni & Revaz 2016; Toolan 2009). Mais dans de nombreux récits de fiction, derrière le développement de l’intrigue, il existe une puissante dynamique qui se manifeste à un niveau plus profond, tout au long du texte. Ce courant sous-jacent, parallèle au développement de l’intrigue, forme ce que Shen désigne comme une progression cachée (Shen 2013, 2016 [2014]). La progression cachée et le développement de l’intrigue constituent une double trajectoire de signification, véhiculant des significations thématiques, des représentations des personnages et des valeurs esthétiques différentes, suscitant ou ayant le potentiel de susciter des réactions contrastées, voire opposées, de la part des lecteurs (Shen 2015; 2018a).