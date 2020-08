Vivre avec le trouble

Donna J. Haraway

Vivien Garcia (Traducteur)

éd. Des mondes à faire,

Date de parution : 12/06/2020

EAN : 9782955573846 — 400 p



Face aux désastres entraînés par lanthropocène et le capitalocène, il y a urgence à penser et agir différemment. Cest ce quHaraway propose de faire dans Vivre avec le trouble, en racontant dautres histoires, en renouvelant notre rapport au temps et aux autres espèces. Prenant ses distances avec toute forme de futurisme (du salut technologique aux discours apocalyptiques) elle explore ces temps troublants et troublés que nous vivons afin dy déceler les possibles quils recèlent.

Épaissir le présent, favoriser lépanouissement multispécifique, générer des alliances improbables et des "parentèles dépareillées" pour ne pas céder à leffroi ou lindifférence, voilà ce à quoi nous invite ce livre.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"Penser comme un poulpe", par Milena Maglio (en ligne le 26 août 2020)

Une pensée « compostiste », « tentaculaire », invitant aux troubles plutôt qu’aux dualismes en tous genres et aux frontières disciplinaires : telle est l’entreprise déstabilisante, et très actuelle, de Donna Haraway.