Corps en scènes

Catherine Courtet, Mireille Besson, Françoise Lavocat, Alain Viala

Olivier Py (Préfacier)

Date de parution : 25/06/2015

Editeur : CNRS

EAN : 9782271086747

Nb. de pages : 284 p.

Entre émotion et pensée, le spectacle vivant engage le corps des danseurs, des comédiens, mais aussi celui des spectateurs. Perception, attention et émotion sont simultanément activées par les gestes ou par le récit. Les arts de la scène permettent le partage des expériences et la projection d'univers imaginaires. C'est aussi une pensée du monde qui s'invente, un jeu cognitif qui interroge notre relation aux autres, à la vérité, aux événements, aux valeurs, un moyen pour les sociétés de se raconter, de questionner le politique.

En racontant les sentiments, les arts et la fiction contribuent aussi à modifier les sensibilités. De la confrontation entre danseurs, auteurs, metteurs en scène et chercheurs émerge une nouvelle approche de questions essentielles. En montrant que la perception n'est pas un système isolé, mais en interaction avec la cognition, les émotions et la motricité, les données récentes issues des sciences cognitives recoupent et enrichissent ces questionnements.

Les rituels d'initiation des sociétés africaines, les danses de pantomime du IVe siècle des théâtres romains, les lectures multiples et changeantes de Shakespeare renouvellent notre regard sur les spectacles contemporains, expériences à la fois individuelles et collectives, politiques et sociales.

Sommaire

Préface, Olivier Py

Introduction des coordinateurs

Mireille Besson, directeur de recherche CNRS, psychologie cognitive et neuroscience, Aix Marseille Université, Catherine Courtet, Agence Nationale de la Recherche, Françoise Lavocat, professeur de littérature comparée, Université Sorbonne nouvelle, membre de l’Institut Universitaire de France, Alain Viala, professeur à l’Université d’Oxford

Rituel, corps, performance

Corps collectifs et sujets singuliers. Retour sur l’ambivalence d’une observation

participante dansée chez les Bassari de Guinée

Laurent Gabail, anthropologue, Centre d’Etudes Africaines, Université d’Oxford

Le « corps parlant » du danseur antique : gestuelle, identité et perception

Ruth Webb, professeur de langue et littérature Grecques, Unité Mixte de Recherche « Savoirs, texte et langages », Université de Lille3

Danser pour témoigner : l’histoire immédiate et la mémoire des corps

Arkadi Zaides, chorégraphe

Théâtre et performance : l’évasion de la représentation

Philip Auslander, professeur, School of Literature, Media, and Communication, Georgia Institute of Technology

Perception, attention, émotions

Perception du temps et illusions temporelles : mécanismes physiologiques et conséquences pour la narration

Franck Vidal, professeur, Laboratoire de neurosciences cognitives CNRS, Aix Marseille Université

Perception des expressions émotionnelles corporelles : bases neurales

Beatrice de Gelder, professeur, psychologie et neurosciences, Laboratoire de neurosciences cognitives

et affectives, université de Maastricht et Université de Tilburg

Le corps collectif en danse

Sandrine Maisonneuve, danseuse, entretien avec Catherine Courtet

Les simulations perceptives dans la relation aux œuvres d’art littéraires

Guillemette Bolens, professeur de littérature anglaise et comparée, Université de Genève

Histoire d’une conscience incarnée

Georges Vigarello, philosophe, directeur d’études à l’EHESS, membre de l’Institut universitaire de France

Fiction et narration : expérience de pensée et expérience politique

Des langues et des récits dans l’espèce humaine : une perspective évolutive

Salikoko Mufwene, linguiste, professeur, Université de Chicago

Emotions et expérience de pensée : quatre réponses au défi platonicien

Pierre Destrée, philosophe, professeur, Université de Louvain

Les mises en scène du politique : discours visuel et questionnement démocratique dans les tragédies grecques

Anne Sophie Noel, chercheur associée au Laboratoire d’Histoire des Mondes Antiques, Université Lyon 2 et 3

Mises en scène de l’événement historique : la terreur dans le théâtre anglais contemporain

Clare Finburgh, maitre de conférences en théâtre moderne, Centre d’Etudes théâtrales, Université d’Essex

Shakespeare ou le scandale renouvelé

Line Cottegnies, professeur de littérature britannique, EA 4398 PRISMES, Laboratoire Langues, Textes,

Arts et Cultures du monde Anglophone, Université Sorbonne Nouvelle

Une pensée théâtrale

Nathalie Garraud et Olivier Saccomano, metteurs en scène

Raconter les sentiments, modifier les sensibilités

L’émotion dans la fiction

Alexandre Gefen, chercheur en théorie littéraire, Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature Française,

CNRS Université Paris Sorbonne

Plaisirs d’« attache » et éros tragique au XVIIe siècle. D’une conjoncture historique autour de Racine

Sylvaine Guyot, professeur associé de Littérature française et Arts du spectacle,

Département de Langues et Littératures romanes, Université de Harvard

Poésie du plateau et énigmes théâtrales. Pour une résonance sensible de la scène contemporaine

Giorgio Barbeirio Corsetti, metteur en scène, entretien avec Sylvaine Guyot.