Publication du numéro 12 de la revue GLAD!, revue sur le langage, le genre, les sexualités

Nous annonçons la publication du numéro 12 de la revue GLAD!, revue sur le langage, le genre, les sexualités, consacré aux "Constellations créatrices" dirigé par plusieurs membres du collectif de recherche Les Jaseuses : Aurore Turbiau, Mathilde Leïchlé, Marys Renné Hertiman, Camille Islert, Vicky Gauthier.

* * *

Le numéro est disponible en pdf, ou bien lisible en ligne sur le site de GLAD!

Partant du constat que les œuvres des artistes femmes ou queer sont souvent désignées comme « mineures », « invisibilisées », « isolées » ou « pionnières », poncifs parfois délétères à l'analyse et à la prise en compte effective de ces œuvres dans la manière dont on retrace l'histoire des arts ou de la littérature, les autrices du numéro ont cherché à explorer les liens que ces œuvres tissent entre elles, ou les liens qui pouvaient exister entre leurs créateurices.

Il s’agit d’imaginer des manières de sortir des “filiations obligatoires”, d’en justifier l’intérêt ; de faire surgir des constellations créatrices sans essentialiser les trajectoires des œuvres ni les faire intégrer, de force, des canons dont les structures excluantes méritent d’être interrogées. La notion de “constellations”, qui relève a priori du lieu commun indéfini, est ainsi pensée comme un outil critique, une “pratique”, propice au déploiement de nouvelles méthodes de recherche autour des œuvres d’artistes femmes ou queer. Le numéro propose une notion de constellation en soi créatrice : une “critique constellatrice”, bricolée, étayée par différents exemples et contextes d’analyse.

La notion est approchée et définie à partir de corpus et de méthodologies diverses – histoire de l’art, littérature, création, socio-histoire et sciences de l’information et de la communication. Cette démarche conduit à questionner certains grands mythes de la création : ceux de l’héritage et de la postérité, du panthéon ou du canon, du centre et de la marge, de l’objectivité des jugements de valeur décidant quelles sont les grandes œuvres d’un patrimoine, du pouvoir de l’art et de la littérature sur la société.

Le numéro "Constellations créatrices" est augmenté par des varia proposés par la revue GLAD! : un article de recherche consacré à l’imaginaire thérapeutique des chocs à l’insuline, la chronique de Daniel Elmiger, des recensions ainsi qu’un compte-rendu de thèse.

* * *

SOMMAIRE

Aurore Turbiau, Mathilde Leïchlé, Camille Islert, Marys Renné Hertiman et Vicky Gauthier

Introduction

Aurore Turbiau

Présentation analytique

RECHERCHES

Cassandre Martigny

Relire pour nous relier. Voix, chants et contre-chants dans les réélaborations féminines du mythe de Jocaste

Mathilde Leïchlé

L’exposition Femmes célèbres du XIXe siècle organisée par Marguerite Durand en 1922. Présenter une constellation du XIXe siècle pour construire un réseau au XXe siècle

Marion Marx

« J’ai lu votre livre ». Marina Tsvetaeva et la Lettre à l’Amazone (1934), une esquisse de constellation créatrice lesbienne

Marie-Dominique Gil

Une constellation invisibilisée. Du rôle de la critique féministe sur les ruptures du matrimoine artistique de Kate Millett au prisme du film Three Lives (1971)

Marys Renné Hertiman

Les réseaux d’autrices de la bande dessinée en France

Suzel Meyer

La constellation comme pratique créatrice chez Virginia Woolf et Annie Ernaux

EXPLORATIONS

Aurore Turbiau

« Extraterrestres ou spéculatives ». Constellations queer et québécoises

Vicky Gauthier, Camille Islert et Martine Reid

« Faire éclater le canon, arriver à un discours commun sur la littérature » Entretien avec Martine Reid

Aurore Turbiau, Vicky Gauthier et Isabelle Boiclair

« Il est fascinant de voir comment se tisse une toile, se déploie ou se défriche un chemin de recherche. Je veux dire : collectivement » Entretien avec Isabelle Boisclair

CRÉATIONS

Mathilde Chauvel, Caroline Dejoie, Isaline Dupond Jacquemart, Manon Lecaplain, Mathilde Leïchlé et Laboratoire Corps genre arts de l’association EFiGiES

Retracer notre ciel. Constellations féministes et queer : archives et création contemporaine

ACTUALITÉS [Constellations créatrices]

Adèle Cassigneul

Emilie Noteris. 2020. Alma matériau

Anna Levy

Isabelle Alfonsi. 2019. Pour une esthétique de l’émancipation / Renate Lorenz. 2018. Art queer. Une théorie Freak

VARIA

Recherches

Coline Fournout

L’imaginaire thérapeutique des chocs à l’insuline. Une question pour la philosophie féministe



Chroniques

Daniel Elmiger

Quel est mon/ton/son pronom ? Invariabilité, autodétermination et le pronom iel. Les genres récrits : chronique n° 10



Actualités

Note de lecture

Éléonore de Beaumont

Pascal Gygax, Sandrine Zufferey et Ute Gabriel. 2021. Le cerveau pense-t-il au masculin ?

Victor Vey

Diane Lamoureux et Francis Dupuis-Déri (dir). 2015. Les antiféminismes : analyse d’un discours réactionnaire



Magali Guaresi

Marlène Coulomb-Gully. 2022. Sexisme sur la voix publique



Comptes rendus

Coraline Jortay

Des pronoms qui (dé)genrent : politiques de l’ambiguïté en littérature chinoise, 1917-1937. Résumé de thèse