Coline Piot,

Rire et comédie. Émergence d'un nouveau discours sur les effets du théâtre au XVIIe siècle,

Genève, Droz, "Travaux du Grand Siècle", novembre 2020.

EAN : 9782600060240 — Prix : 54.- €, 62.- CHF

Les notions de « ridicule » et de rire « honnête » ou « correcteur », associées dans l’histoire littéraire à la comédie de l’« âge classique », sont redéfinies au sein de cette enquête qui les replace dans un contexte culturel et littéraire large. En explorant des discours variés sur le théâtre (écrits de circonstances, correspondances, mémoires, comédies métathéâtrales, paratextes, recueils, gazettes, poétiques ou encore fictions narratives), cette étude interroge les présupposés du genre et repense sur nouveaux frais les lieux communs de la critique. Rien de surprenant, en apparence, à lier rire et comédie. Notre perception intuitive du genre ne nous amène-t-elle pas à considérer que la comédie cherche à faire rire ? Pourtant, il a fallu attendre 1668 pour que la comédie se définisse explicitement en ces termes-là. C’est bien à une traque des termes que nous convie Coline Piot dans ce livre qui se donne pour objectif de restaurer, dans l’analyse chronologique des discours sur la comédie, l’émergence et les enjeux du lien entre comédie et rire.

Sommaire

Introduction

PREMIÈRE PARTIE : RIRE ET COMÉDIE DANS LES DISCOURS CRITIQUES DU XVIe SIÈCLE AUX ANNÉES 1660

Chapitre premier. Les discours sur l’effet de la comédie du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle

Chapitre II. Rire et comédie burlesque, rire et comédie italienne dans les discours sur le théâtre (ca. 1650)

DEUXIÈME PARTIE : L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU DISCOURS SUR LE RIRE DU SPECTATEUR ET SES ENJEUX ESTHÉTIQUES, SOCIAUX ET MORAUX DANS LES ANNÉES 1660

Chapitre III. L’élaboration du rire des spectateurs comme notion de critique dramatique

Chapitre IV. Recevoir, commenter, transmettre le rire du spectacle comique

Chapitre V. L’honnêteté en jeu dans les discours sur le rire des spectateurs

TROISIÈME PARTIE : RIRE CORRECTEUR ET COMÉDIE DANS LES DISCOURS CRITIQUES DES ANNÉES 1670 AUX ANNÉES 1700

Chapitre VI. Du rire d’instruction au rire de correction

Chapitre VII. Le rire correcteur de la comédie : d’un discours d’actualité à un discours d’autorité

Conclusion

