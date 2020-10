Christine Baron

Contextes littéraires, émotions judiciaires

Paris, Classiques Garnier, coll. POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, 2020

EAN : 9782406104063

298 p. — 32,00 €

Au centre du processus judiciaire, les émotions. La littérature, en représentant et en cultivant celles-ci, développerait empathie et pratique compréhensive du jugement. Cette thèse du mouvement « Droit et littérature » est discutée à partir de la nature même du droit : verbe et non émotions brutes.

Table des matières…

Avant-propos 7

INTRODUCTION 13

Émotions et institutions 14

Lier émotion et pensée du droit 33

Émotion et narrativités 39

à l’école de la littérature 51

Réhabiliter l’émotion ? 64

Pratiques empathiques : la lecture 89

Jugement et émotions : le point de vue politique,

le regard scientifique 111

LA CULTURE DE L’éMOTION

Limites et ambiguïtés 135

Les émotions construites,

empathies non altruistes et alii 143

Empathies perverses 163

Vie publique et empathie 184

MÉDIATIONS RHÉTORIQUES ET ÉMOTIONS 207

Une anthropologie de la parole 216

Argumenter vs persuader 229

L’horizon de la discussion rationnelle 242

CONCLUSION 267

BIBLIOGRAPHIE 279

Index des noms propres 291