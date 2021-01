Michel Chaillou, arpenteur évasif

Chiara Rolla

Presses Universitaires du Septentrion, coll. "Perspectives", 2020.

216 p.

24,00 €

ISBN-13 : 978-2-7574-3146-7

La prose de Michel Chaillou témoigne d'un rapport renouvelé et subversif avec la littérature et le(s) savoir(s) d’hier et d’aujourd’hui. Dans la plupart de ses ouvrages il arpente textes, auteurs, personnages, espaces et géographies d’époques révolues. En suivant un parcours chronologique à rebours – de l’Éloge du démodé (2012) à Jonathamour (1968) – et en s’appuyant sur les manuscrits de l’auteur, l’essai affronte deux questions cruciales de son univers littéraire : le rapport problématique et controversé avec le temps et la thématique du voyage – onirique, initiatique, métaphorique, littéraire ou réel. Les pratiques fixées par l’Éloge du démodé – le « recul en avant », la « lecture d’un autre temps », « la route serpentine » des parenthèses parsemées dans sa prose – représentent en fait des enjeux caractérisant l’écriture de Chaillou depuis son début littéraire en 1968.

SOMMAIRE

Remerciements

Abréviations et éditions utilisées

Préface

Guillaume Fau

Préambule

Les cahiers préparatoires et les manuscrits de Michel Chaillou

Un parcours à rebours (2012-1968)

Michel Chaillou écrivain contemporain

La discordance des temps

Archéologie, érudition et encyclopédisme

Le futur antérieur de l'archive

Le XVIIe siècle : un temps et des lieux privilégiés

Michel Chaillou et le XVIIe siècle

Une inlassable quête du temps

Une écriture à l’écoute du temps

Pour une définition d’un contemporain à contretemps : Éloge du démodé (2012)

Un écrivain de L’Écoute intérieure (2007)

Arpenter l’espace

La France fugitive (1998) ou le journal intime d’un pays

Une nouvelle manière d’écrire l’histoire littéraire : le Petit guide pédestre de la littérature française au XVIIe siècle (1990)

Le Sentiment géographique (1976), ou L’Astrée selon Michel Chaillou

Aux origines du thème du voyage : Jonathamour (1968) ou l’aventure qui devient amoureuse

Pour ne pas conclure

Michel Chaillou écrivain néobaroque ?

« Des poires au grenier en train de mûrir »

Postface

Michèle Chaillou

Annexes

Liste des manuscrits reproduits

Reproduction des manuscrits accompagnés de leurs transcriptions

Brève biographie de Michel Chaillou

Bibliographie

Bibliographie de Michel Chaillou

Bibliographie critique sur l’œuvre de Michel Chaillou

Bibliographie critique sur le roman français et l’époque contemporains

Sitographie