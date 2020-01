Jean-Pierre Boulé,

Abdellah Taïa, La mélancolie et le cri,

Presses Universitaires de Lyon, collection "Autofictions, etc.", 2020.

EAN13 : 139782729709587.

Parution le 23 janvier 2020.

En 2013, Abdellah Taïa déclare à un journaliste : « Pour moi, écrire – même quand il s’agit de "fiction" –, c’est raconter son origine, son monde premier, ses premiers cris. » L’écriture de soi est au cœur de l’œuvre de cet auteur engagé, premier écrivain marocain à avoir dévoilé son homosexualité.

Brassant matériaux littéraire et cinématographique, paratexte et éléments biographiques, Jean-Pierre Boulé retrace avec minutie le parcours de cet écrivain hors normes, mettant en lumière des thèmes comme le deuil, la spiritualité ou la famille, qui hantent la parole de Taïa.

Enrichie d’un entretien avec Abdellah Taïa ainsi que de trois récits inédits en français, cette étude est le premier essai critique consacré à l’écrivain marocain, aujourd’hui internationalement connu.

*

Ce livre est le premier essai critique consacré à l'écrivain marocain Abdellah Taïa. Il analyse l'ensemble de ses écrits dans un ordre chronologique, depuis les premières nouvelles publiées en 1999 jusqu'au dernier roman en date, La Vie lente, paru en 2019, dans une démarche associant texte, paratexte et biographie de l'auteur. Par ailleurs, il prend en compte l'écriture photographique et filmique de l'auteur, analysant ses commentaires d'images, son court-métrage réalisé sur la tombe de Jean Genet et son long-métrage, intitulé L'Armée du salut. Cet essai se penche également sur l'engagement d'Abdellah Taïa, auteur de nombreux articles politiques publiés dans la presse et d'interventions dans les médias sociaux.

Complété par une bibliographie exhaustive, il constitue un outil indispensable pour mesurer la portée d'une œuvre très largement reconnue, traversée par le deuil, la mélancolie et le cri.

*

Jean-Pierre Boulé est professeur d’études françaises contemporaines à l’Université de Nottingham Trent. Spécialiste de Serge Doubrovsky, d’Hervé Guibert et de Jean-Paul Sartre, il privilégie une lecture analytique via l’autofiction ou la fiction et s’intéresse, derrière les mots, à l’être de chair et de sang. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, dont Hervé Guibert : l’écriture photographique ou le miroir de soi, co-écrit avec Arnaud Genon, paru aux Presses universitaires de Lyon en 2015.

*

Disponible également en version numérique sur https://books.openedition.org/pul/

Voir le site de l'éditeur…