Bouchra Benbella, Ecrivains maghrébins francophones

Paris : L'Harmattan, 2020.

286 p.

EAN 9782343213620

29,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

La littérature maghrébine francophone s'inscrit parfaitement dans la mouvance du postmoderne. Les tendances culturelles et esthétiques des écrivains maghrébins se focalisent sur la non-restriction et l'inclusion des différences ; ils cristallisent une attitude de scepticisme, d'ironie ou de rejet envers les métarécits ; ils favorisent une esthétique du discontinu, de l'hétérogénéité des genres, brouillent et entremêlent subtilement les frontières entre fiction/réalité. C'est à travers ce paradigme postmoderne que l'ouvrage aborde un corpus composé de dix-huit textes maghrébins francophones, écrits entre 1981 et 2017.

Bouchra Benbella est professeure de l'enseignement supérieur à l'université Moulay Ismaïl, Meknès, Maroc. Elle est membre de la structure de recherche Communication, Interculturel, Patrimoine et Développement Durable.