Antonin Artaud's The Theatre and the Plague

Un film de Wolfgang Pannek,

Production Taanteatro - São Paulo, 2020.

En mars 2020, au moment de l’explosion de la pandémie et du confinement instauré dans nombre de pays, Wolfgang Pannek, metteur en scène et directeur de la compagnie brésilienne Taanteatro, lance depuis São Paulo un projet cinématographique international basé sur le texte d’Antonin Artaud, "Le Théâtre et la peste"...

62 minutes, 11 langues, sous-titres en anglais

Le film est mis à disposition sur internet :

https://oteatroeapeste.wixsite.com/taanteatro?lang=en

Dans cet essai prophétique, désormais emblématique du livre le plus célèbre du poète et homme de théâtre français - "Le Théâtre et son Double" (1937) - présenté pour la première fois le 6 avril 1933 à la Sorbonne comme une conférence performative, Artaud a développé les bases du "théâtre de la cruauté". Il y crée une analogie entre l'effondrement de l'ordre civil par la peste, et les "passions convulsives" déclenchées par la virulence de sa poétique théâtrale transgressive.

Le projet, conçu par Wolfgang Pannek, co-directeur du Taanteatro Companhia, est basé sur la collaboration d'artistes et de spécialistes des sciences humaines d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et d'Amérique, et transforme un texte classique de la théorie du théâtre du XXème siècle en une réflexion riche de plusieurs perspectives. Comme un reflet de l'expérience pandémique actuelle, dans sa tension critique entre «mort et guérison».

Le cadavre exquis cinématographique résultant de cette interaction collective, dont la ligne directrice est "Le théâtre et la peste", dure environ une heure et se compose de récits audiovisuels très hétérogènes sur des sections spécifiques du texte d'Artaud, dans lequel les participants partagent une expérience subjective de la crise sanitaire où s'articule la situation géographique aux restrictions actuelles de mouvement et de contact.

"Le Théâtre et la Peste" est une invitation à un voyage intercontinental, performatif et cinématographique en période de quarantaine. Le film présente le texte d'Artaud en onze langues différentes et en même temps dans son intégralité, reliant les personnes, les paysages et les expressions qui vont de São Paulo (Brésil) à Paris, de Brisbane (Australie) à Garðabær (Islande), de Maputo (Mozambique) à Khon Kaen (Thaïlande).

Artistes participants :

Candelaria Silvestro (Argentine), Shane Pike (Australie), Or Kittikong (Thailande), Nabil Chaheed (Tunisie), Trausti Ólafsson (Islande), Florence de Mèredieu, Nourit Masson-Sékiné, Théophile Choquet (France), Jürgen Müller-Popken, Insa Popken (Allemagne), Reha Bliss (Russie), Maura Baiocchi (Brésil), Jorge Ndlozy (Mozambique).

Idée et direction artistique : Wolfgang Pannek