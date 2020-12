Anne Mounic,

Des infinies métamorphoses de la figure animale dans l'art et la littérature :

Sous la toison fondante, si douce à imaginer…,

Honoré Champion, collection "Bibliothèque de littérature générale et comparée", 2020.

EAN13 : 9782745354891 — 336 p. — 55 Eur.

S’intéresser à l’animal, c’est initier un questionnement sur l’humain, sur sa place dans l’univers comme créature vivante parmi d’autres, mais bénéficiant d’un statut à part. C’est aussi s’interroger sur la vie dans son mystère qui, en dépit des progrès de la science, dans son principe nous échappe et, surtout, sans cesse outrepasse les limites de notre conscience. Que nous acceptions de nous y ressourcer, et nous puisons dans ce qui est puissance de l’origine en nous, un nouveau souffle, une énergie capable de transcender ce que Romain Gary appelait « l’infirmité » de notre condition. Comme âme vivante, ainsi que le veut la racine latine du mot animal, l’animal nous fait face comme altérité. C’est un regard qui ne peut communiquer avec nous par la parole. Nous ne détenons dès lors nul accès à son intériorité. Nous ignorons même comment il voit le monde.

Maître de conférences honoraire à Paris 3 Sorbonne nouvelle, Anne Mounic consacre ses recherches au lien entre poésie et mythe, poésie et philosophie, considérant le tragique et la manière dont le transcende l’esprit du récit. Elle est aussi poète et romancière, creusant ainsi par la parole l’instant présent de la subjectivité.

Table des matières…