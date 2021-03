Anna Saignes. La Pensée politique de l’anti-utopie

Honoré Champion, collection "Histoire Culturelle de l'Europe", 2021.

*

304 p., broché, 15 x 22 cm.

55 €

EAN13 : 9782745354570

*

Les anti-utopies de Evgueni Zamiatine, Aldous Huxley, George Orwell et Ray Bradbury ont donné une forme fictionnelle à l'expérience totalitaire. Dans un monde où les tyrannies ont changé de forme, il fallait renouveler l’écriture de l’anti-utopie. C’est ce qu’entreprennent Tadeusz Konwicki en Pologne (La Petite Apocalypse, 1979), Michel Houellebecq en France (Les Particules élémentaires, 1998) et Tatiana Tolstoï en Russie (Le Slynx, 2000). Nourri des analyses de Hannah Arendt et de Claude Lefort, cet essai montre comment la fiction anti-utopique contemporaine a élaboré une pensée du politique et des menaces qui pèsent sur la démocratie jusque dans ses évolutions les plus récentes.

Anna Saignes est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en littérature comparée à l’Université Grenoble Alpes. Ses travaux portent sur la littérature des xxe et xxie siècles dans ses relations avec l’histoire et la politique.

Table des matières