Anaëlle Touboul,

Histoires de fous. Le roman au cœur de la folie (XXe siècle),

Honoré Champion, collection "Littérature de notre siècle", 2020.

EAN13 : 9782745353887.

722 p. — 85 EUR

Cet ouvrage consiste en une enquête approfondie sur ce que la folie fait à la littérature, et réciproquement, à travers l’étude panoramique de la figure romanesque du fou au XXe siècle. Y sont explorés les divers enjeux liés à l’adoption du personnage de fou comme centre de perspective, chez des romanciers dont la démarche se distingue des entreprises littéraires qui opéraient jusque-là une mythification de la folie plutôt qu’une exploration de la conscience aliénée. Tout en établissant la validité d’une catégorie romanesque nouvelle (les histoires de fous), il s’agit d’examiner la mise à l’épreuve des frontières, des moyens et des pouvoirs de la fiction que celle-ci met en jeu.

Agrégée de Lettres modernes, Anaëlle Touboul a soutenu en 2016 sa thèse de doctorat intitulée Histoires de fous. Approche de la folie dans le roman français du xxe siècle, lauréate du Prix Louis Forest en lettres de la Chancellerie des Universités de Paris. Elle s'intéresse tout particulièrement aux humanités médicales et a consacré plusieurs articles aux échanges entre littérature et sciences de la psyché au xxe siècle, ainsi qu’à la représentation du trouble mental chez divers auteurs des xxe et xxie siècles (André Baillon, Alexandre Vialatte, Albert Cohen, Emmanuel Carrère, Gwenaëlle Aubry, Delphine de Vigan).

Table des matières…